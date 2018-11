Riconoscere i cosmetici dermo-compatibili ed evitare danni alla pelle | i consigli

dilei

(Di venerdì 16 novembre 2018) Laè l’organo più esteso del corpo umano, la superficie di incontro tra l’ambiente esterno che la influenza (fattori climatici e ambientali, agenti fisici, chimici, batterici, micotici, virali), quello interno, come l’età, che la caratterizza e quello psicoaffettivo che regola le emozioni. Ogni giorno viene a contatto con almeno 500 sostanze presenti nei: compaiono, infatti, circa 31 componenti in un balsamo, 45 in una crema da giorno, 28 in un bagnoschiuma, ben 40 in una lacca per capelli. Ma siamo proprio certi che ogni ingrediente sia sicuro? Abbiamo chiestoProfessoressa Pucci Romano, presidente Skineco, Associazione internazionale di dermatologia ecologica, come possiamo orientarci nella scelta di un prodotto e cosa dobbiamo fare per mantenere lasana, interpretando anche i segnali che spesso ci manda. Che cos’è un cosmetico ...