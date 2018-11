Renzi punge nuovamente Travaglio | “La verità prima o poi arriva | il tempo è galantuomo”

blogitalia.news

(Di sabato 17 novembre 2018)Marcoe gongola su Facebook Anche stavolta, come il 22 ottobre, Matteodà l’annuncio su Facebook. “Nella seconda causa Tizianocontro Marco, il direttore del Fatto Quotidiano è statocondannato, stavolta per un intervento televisivo. Condannato due volte nel giro di un mese (…) Lao poi. Ilè galantuomo”. Il direttore del Fatto quotidiano è stato infatti condannato un’altra volta per diffamazione contro il padre dell’ex premier, e al risarcimento di 50mila euro. Si tratta della seconda condanna nel giro di un mese. Lariguardava il contenuto di due articoli pubblicati sul Fatto Quotidiano e prevedeva il risarcimento di 95mila euro, mentre quest’ultima si riferisce a un intervento televisivo. Tizianoè stato per due anni al centro delle ...