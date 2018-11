Recensione iPad Pro | la nostra pagella

wired

(Di venerdì 16 novembre 2018) Presentato a Brooklyn insieme al nuovo MacBook Air, il tablet è tutt’altro che il fratello minore del Mac. Negli anni Apple ha fatto progressi costanti con i suoi processori fatti in casa, e l’attuale A12x Bionic, evoluzione con lavorazione a sette nanometri del processore usato sugli iPhone Xs e Xr, è letteralmente una bomba. Non c’è benchmark o prova sul campo che non lo veda primeggiare. Ho “caricato” il tablet con tutti i nostri file e documenti, migrando dal precedentePro 10,5 pollici dell’anno scorso, e per due settimane è diventato il mio unico computer. App per il tempo libero, ovviamente giochi ma anche social e messaggistica, ma anche app per lavorare, per montare video, per fotoritocco (purtroppo lo spettacolare Photoshop mostrato alla Brooklyn Opera House non è ancora disponibile) oltre a quel che serve per scrivere e per gestire ...