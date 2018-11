Rc auto | si torna a parlare di misure per una polizza più equa per gli automobilisti

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 novembre 2018) Nelle scorse settimane sono state annunciate anche novità in tema di Rc. Da qualche anno i cittadini hanno imparato che le “novità” nel settore assicurativo, specie riguardo alle polizzemobilistiche, di solito non sono buone notizie. Invece, stavolta, il cambiamento potrebbe essere in positivo: è stato infatti annunciato il primo passo verso la “Rc“, ovvero una revisione del sistema che definisce gli sconti sulle polizze per i danni provocati a terzi o a cose, al fine di garantire minori disparità di trattamento. Il Movimento 5 Stelle, fin dal suo ingresso in Parlamento, ne ha fatto un cavallo di battaglia. Il senatore Sergio Puglia, in particolare, si è reso portavoce del disagio di milioni dimobilisti costretti a pagare i premi più alti d’Europa per poter circolare. Una situazione che incentiva un fenomeno dai risvolti sociali ...