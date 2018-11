Ranieri si presenta al Fulham | ' Il momento è difficile | ma voglio dei pirati Se non

Fulham - Ranieri si presenta : “voglio una squadra di pirati - se non prendiamo gol tutti al McDonald’s” : L’allenatore del Fulham si è presentato in conferenza stampa, parlando degli obiettivi della squadra e facendo una promessa ai propri giocatori Nuova avventura in Premier League per Claudio Ranieri, l’ex allenatore del Leicester riparte adesso dal Fulham, con l’obiettivo di conquistare una difficile salvezza. Ph. profilo Twitter Fulham Oggi la conferenza stampa di presentazione, da domani si torna al lavoro per preparare ...