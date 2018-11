Rally Australia 2018 | Mads Østberg chiude al comando la prima giornata | Ogier 7°

Rally d'Australia 2018 Wrc streaming video Dazn : il duello Ogier vs Neuville - orario 1giornata - IlSussidiario.net : Diretta Rally d'Australia 2018: info stremaing video Dazn della prima giornata, oggi 15 novembre per questa ultima prova del Mondiale Wrc.

Mondiale Rally - In Australia - tre piloti lottano per il titolo 2018 : Una delle battaglie più belle e serrate degli ultimi anni del Mondiale Rally sta per giungere al suo epilogo. Sébastien Ogier, Thierry Neuville e Ott Tänak si giocano il campionato piloti nellultimo e decisivo appuntamento della stagione: il Rally dAustralia.Una poltrona per tre. Negli ultimi due appuntamenti del campionato, Ogier è stato in grado di ribaltare la situazione e recuperare a Neuville i 23 punti di svantaggio accumulati dopo qualche ...

Rally Australia 2018 : la resa dei conti tra Ogier e Neuville. Tanak terzo incomodo nella sfida : E così è tempo di ultimo atto. In questo weekend non sarà solo il Motomondiale a chiudere i battenti a Valencia. A far calare il proprio sipario sarà anche il WRC 2018 e, a differenza del campionato su due ruote, i giochi sono ancora apertissimi: il Mondiale Piloti e quello dei Costruttori sono in gioco. La matematica dice che i piloti in lizza per l’iride sono tre: il francese Sebastien Ogier (Ford), il belga Thierry Neuville (Hyundai) e ...

WRC 2018 : nel weekend il decisivo Rally d'Australia - diretta tv e streaming su DAZN : Sarà un ultimo appuntamento stagionale da non perdere quello che vedrà impegnati gli assi del WRC in questo weekend del 15-16-17-18 novembre. Il mondiale Rally chiude infatti la sua stagione con il decisivo Rally d’Australia, al termine del quale si assegneranno sia il titolo piloti che quello relativo ai costruttori. WRC 2018, la situazione: Ogier, Neuville e Tanak in lotta per la corona Dopo ben 12 prove la classifica del WRC 2018 vede in ...