Raggi domani in piazza con supporter

Raggi : domani sarò con ragazzi a manifestazione in mio sostegno : ROMA. Raggi : domani PARTECIPERÒ A manifestazione A MIO sostegno Roma – “Partecipero’, e’ una manifestazione di persone a sostegno e saro’ li con loro. Dall’inizio? Piu’ o meno si'”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi , sulla manifestazione organizzata per lei domani pomeriggio da alcuni suoi sostenitori. L'articolo Raggi : domani sarò con ragazzi a manifestazione in mio sostegno proviene ...

Brexit : Raggiunto accordo preliminare - May convoca il governo per domani : Definita la bozza dell’intesa fra Londra e Bruxelles per l’uscita della Gran Bretagna dalla UE. La premier ha convocato per domani una riunione del Gabinetto di stato. I media britannici parlano di un patto «non stabilizzato» anche perchè, per ora, Theresa May non ha una maggioranza di governo favorevole all’accordo con l’Europa...