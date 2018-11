Quadro record da 90 | 3 mln di dollari appartiene a David Hockney che oggi dipinge su iPad

Quadro di David Hockney venduto all'asta per 90 milioni di dollari. Record mondiale per un artista vivente : David Hockney da Record: da Christiès a New York un dipinto che nel 1972 il suo gallerista a New York aveva venduto per 18 mila dollari, è stato battuto per 90,3 milioni di dollari, un Record per un artista vivente.L'enorme tela "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)", la sua opera più famosa, è del 1972 quando venne venduta a New York per 18.000 dollari. "Allora pensavo fossero un sacco di soldi ma nel giro ...