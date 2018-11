Pugni e pugnette | quando l’indignazione maschera la paura del cambiamento

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 novembre 2018) Guardo e riguardo il famigerato video di Danilo Toninelli che brandisce il pugno in segno di vittoria dopo l’approvazione del decreto per Genova e diventa irresistibile la tentazione di esplodere in un liberatorio “vaffa” all’indirizzo di tutti quelli che hanno stigmatizzato il gesto come offensivo. “Pugno chiuso sulle macerie di Genova” (Huffington), “Il pugno di Toninelli imbarazza i 5 stelle. Di Maio sbotta: che cosa ha fatto stavolta?” (Corriere), “Isbagliati di Toninelli” (Repubblica), “Toninelli esulta per il decreto Genova, bagarre per il pugno alzato” (La Stampa), “La telefonata tra Casaleggio e Di Maio e la furia su Toninelli” (Il Giornale), “Un ministro da ridere, il gravissimo problema che ha colpito Toninelli” (Libero). Questo il florilegio di titoli dedicati dai nostri giornaloni ...