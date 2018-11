Pronostico | analisi e probabili formazioni Uefa Nations League Gruppo B e C 17-11-2018

Pronostico Liechtenstein vs Macedonia - UEFA Nations League 16-11-2018 e Analisi : UEFA Nations League, 5^ giornata di Lega D Gruppo 4, Analisi e Pronostico di Liechtenstein-Macedonia, venerdì 16 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Liechtenstein-Macedonia, venerdì 16 novembre. Nel percorso verso Euro 2020 troviamo due piccole nazionali ancora in gioco per la qualificazione, grazie alla nuova formula di questo torneo. Parliamo di Liechtenstein e Macedonia, entrambe reduci da sconfitte. Analisi e Pronostico ...

Pronostico Gibilterra vs Armenia - UEFA Nations League 16-11-2018 e Analisi : UEFA Nations League, 5^ giornata di Lega D Gruppo 4, Analisi e Pronostico di Gibilterra-Armenia, venerdì 16 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Gibilterra-Armenia, venerdì 16 novembre. Al Victoria Stadium si scenderà in campo più per la qualificazione. Gibilterra e Armenia scenderanno in campo per la quinta giornata delle qualificazioni agli Europei del 2020. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Gibilterra e ...

Pronostico - analisi e probabili formazioni Olanda-Francia - Uefa Nations League 16-11-2018 : Uefa Nations League 2018-19, 5^ giornata Gruppo A , analisi e Pronostico di Olanda-Francia, venerdì 16 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. L’Olanda ospita la Francia al De Kuip Stadium di Rotterdam, ed ha bisogno di battere la squadra ospite per mantenere vive le speranze andare avanti nel Gruppo 1 della Lega A, della Uefa Nations League . La Francia, nel frattempo, ha solo bisogno di evitare la sconfitta per garantirsi ...

Pronostico San Marino vs Moldavia - UEFA Nations League 15-11-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-19, 5^ giornata di Lega D Gruppo 2, Analisi e Pronostico di San Marino-Moldavia, giovedì 15 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.San Marino-Moldavia, giovedì 15 novembre. I giochi sembrano ormai fatti per la qualificazione alla Lega C. Anche il Gruppo 2 si prepara a dare gli ultimi verdetti, ma per San Marino questo discorso è ormai chiuso da tempo. Discorso opposto per la Moldavia che non vuole ...

Pronostico Lussemburgo vs Bielorussia - UEFA Nations League 15-11-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-19, 5^ giornata di Lega D Gruppo 2, Analisi e Pronostico di Lussemburgo-Bielorussia, giovedì 15 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Lussemburgo-Bielorussia, giovedì 15 novembre. Dopo il 3-0 rifilato al San Marino, il Lussemburgo ospita la Bielorussia in un match determinante per decidere le prime due posizioni di classifica. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Lussemburgo e ...

Pronostico Ungheria vs Estonia - UEFA Nations League 15-11-2018 e analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega D Gruppo 2, quinta giornata, analisi e Pronostico di Ungheria-Estonia, giovedì 15 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Ungheria-Estonia è una sorta di “spareggio” per evitare il declassamento nella Lega D della Nations League. La classifica dice che con una vittoria gli ungheresi (terzi a quota 4) condannerebbero i baltici (quarti ed ultimi a 1) alla retrocessione, mentre in caso di ...

Pronostico Santos vs Chapecoense - Campeonato Brasileiro Série A 12-11-2018 e Analisi : Campeonato Brasileiro Série A 2018, 33^ giornata, Analisi e Pronostico di Santos-Chapecoense, lunedì 12 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Santos-Chapecoense, lunedì 12 novembre. Una partita che vale davvero molto. Il Santos cerca punti per tornare in zona Libertadores, la Chapecoensse invece dopo la sconfitta a Bahia è a rischio retrocessione e vuole abbandonare il terzultimo posto in classifica. Analisi e Pronostico della ...

Pronostico Celta Vigo vs Real Madrid - La Liga 11-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 12^ giornata, Analisi e Pronostico di Celta Vigo-Real Madrid, domenica 11 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Celta Vigo-Real Madrid, domenica 11 novembre. Ritorna il campionato per le ”Merengues”, impegnate domenica sera a Vigo nella partita che chiuderà la dodicesima giornata del massimo torneo spagnolo. Un match che negli ultimi anni ha sempre regalato gol e spettacolo. Analisi e Pronostico ...

Pronostico Barcelona vs Real Betis - La Liga 11-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 12^ giornata, Analisi e Pronostico di Barcelona-Real Betis, domenica 11 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Barcelona-Real Betis, domenica 11 novembre. Dopo aver pareggiato nelle sfide europee con Inter e Milan, Barca e Betis si rituffano in campionato. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Barcelona e Real Betis?Dopo aver pareggiato allo Stadio ”Giuseppe Meazza” con l’Inter ...

Pronostico Atletico Madrid vs Athletic Bilbao - La Liga 10-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 12^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Athletic Bilbao, sabato 10 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Athletic Bilbao, sabato 10 novembre. Sfida interessante al Wanda Metropolitano per l’Atletico Madrid che, dopo aver subito il pareggio nei minuti finali contro il Leganés, andrà a caccia dei tre punti contro l’Athletic Bilbao sempre più in crisi. Analisi e ...

Pronostico Cremonese vs Livorno - Serie B 10-11-2018 e Analisi : Serie B, dodicesima giornata, Analisi e Pronostico di Cremonese-Livorno, Sabato 10 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Cremonese-Livorno, sabato 10 novembre. Il confronto di Cremona oppone due compagini con nuovi allenatori: Massimo Rastelli (subentrato ad Andrea Mandorlini) sulla panchina dei lombardi, Roberto Breda (al posto di Cristiano Lucarelli) su quella labronica. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano ...

Pronostico Sheffield United vs Sheffield Wednesday - Championship 9-11-2018 e Analisi : Championship 2018-2019, 17^ giornata, Analisi e Pronostico di Sheffield United-Sheffield Wednesday, venerdì 9 novembre. Consigli per la tua scommessa vincente.Sheffield United-Sheffield Wednesday, venerdì 9 novembre. L’anticipo della diciassettesima giornata di Sky Bet Championship propone lo ”Steel City Derby” di Sheffield tra due club che si daranno nuovamente battaglia in una spettacolare cornice di pubblico. Analisi e ...

Pronostico FK Viktoria Plzen vs Real Madrid - UEFA Champions League 7-11-2018 e Analisi : UEFA Champions League 2018-2019, 4^ giornata Gruppo G, Analisi e Pronostico di FK Viktoria Plzen-Real Madrid, mercoledì 7 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.FK Viktoria Plzen-Real Madrid, mercoledì 7 novembre. Il Viktoria Plzen ospita i Campioni d’Europa del Real Madrid nella gara valevole per la quarta giornata del gruppo G di Champions League. Nell’ultimo turno, i Blancos si imposero al ”Bernabeu” ...

Pronostico Atletico Madrid vs Borussia Dortmund - UEFA Champions League 6-11-2018 e Analisi : UEFA Champions League 2018-2019, 4^ giornata Gruppo A, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Borussia Dortmund, martedì 6 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Borussia Dortmund, martedì 6 novembre. Tutto può succedere al “Wanda Metropolitano”. In terra spagnola si affronteranno Atletico Madrid e Borussia Dortmund nella quarta giornata del gruppo a di UEFA Champions League. All’andata si ...