Primi problemi per il VAR in Premier | Liverpool e United non hanno megaschermi

Chelsea - Maurizio Sarri sorpreso dalla sua squadra : “di solito avevo problemi nei Primi mesi” : Chelsea, Maurizio Sarri ha parlato del suo inizio in Premier League condito da ottimi risultati quasi in maniera sorprendente “L’inizio di stagione? Non me lo aspettavo così, perché nelle mie precedenti esperienze ho avuto problemi per i primi due mesi. Penso di essere stato fortunato, i giocatori hanno vinto pur senza un’adeguata organizzazione tattica“. Sette vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta. Il tecnico ...