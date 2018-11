Preclusioni processuali e l’estensione dell’azione di riduzione

Preclusioni processuali e modifica della qualificazione giuridica : Cassazione 27.9.2018 n. 23167 La novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all'individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a presidio del diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domanda la mutazione del corrispondente diritto, non già della sua ...