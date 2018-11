Prato | 4 parà arrestati | taglieggiavano i cinesi che volevano passare in furgone

Prato - albanese semina il terrore. Spara nel locale : Qui comando io : Ha seminato il panico in un pub e all'esterno del locale. Ha preso la pistola e ha esploso sei colpi in aria. Uno dietro l'altro. Con l'unico obiettivo di far capire a tutti che "qui comando io". Siamo a Prato, in Toscana. Oggi i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale ìhanno denunciato per 'accensioni ed esplosioni pericolose' un 21enne albanese, residente in città.Erano le una di notte quando ...