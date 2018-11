Portogallo | Santos | ' Torna Ronaldo? Forse a marzo E merita il Pallone d' Oro!'

Portogallo - Fernando Santos : 'CR7 torna in nazionale? A marzo vedremo : 'A marzo vedremo '. Così il ct del Portogallo Fernando Santos sulla possibilità che Cristiano Ronaldo torni in nazionale quando a marzo inizieranno le qualificazioni agli Europei 2020. 'È il migliore ...

Portogallo - giallo Cristiano Ronaldo : il ct Fernando Santos lo esclude nonostante la pre-convocazione : nonostante la pre-convocazione ricevuta nei giorni scorsi, il ct del Portogallo ha deciso di non chiamare Cristiano Ronaldo per le gare con Italia e Polonia Fernando Santos spiazza tutti e, dopo la pre-convocazione inviata a Cristiano Ronaldo nei giorni scorsi, ha deciso di non chiamarlo per le gare di Nations League che il Portogallo giocherà contro Italia e Polonia. Una scelta alquanto strana quella del commissario tecnico portoghese ...