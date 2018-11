Crollo Ponte Genova - Bucci : “La strada sotto il Morandi riapre venerdì” : “Venerdi’ prossimo sara’ riaperto corso Perrone, i lavori di costruzione della mantovana stanno andando avanti, contiamo di finire i lavori giovedi’ prossimo e di riaprire al traffico la strada sotto ponte Morandi’ venerdi’ a meno che il maltempo non causi ritardi la prossima settimana”. Lo annuncia il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci stasera a Genova in una conferenza stampa ...

Dl Genova - Bucci : nuovo Ponte sarà il regalo per il Natale 2019 : Genova , askanews, - Il nuovo ponte sarà il regalo per il Natale 2019. Lo ha assicurato il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione di ponte Morandi Marco Bucci all'indomani del via libero ...

Ponte Genova : ecco le dieci imprese chiamate da Bucci per la ricostruzione : Il Gruppo Fagioli , Reggio Emilia, è uno dei principali operatori al mondo specializzati in macchinari complessi per sollevamento e spedizioni. Fincantieri non ha bisogno di presentazioni, leader ...

Decreto Genova - Bucci : “Perso tempo per inserire Ischia? Non mi riguarda. A Natale 2019 i genovesi vogliono nuovo Ponte” : “Si è perso tempo per inserire la questione Ischia nella legge? Sono cose che non mi riguardano”. A dirlo, il sindaco di Genova e commissario straordinario Marco Bucci dopo l’approvazione del Decreto che prevede la ricostruzione di un viadotto dopo il crollo del Ponte Morandi. “I genovesi – ha aggiunto – vogliono un nuovo ponte entro Natale 2019”. L'articolo Decreto Genova, Bucci: “Perso tempo per ...

Bucci : demolizione Ponte 15 dicembre e ricostruzione già in aprile : Genova – “Questa sera invieremo le lettere alle aziende interessate a portare avanti la demolizione e la ricostruzione di ponte Morandi, sono fiducioso di poter partire con la demolizione il 15 dicembre e con la ricostruzione gia’ ad aprile”. Lo annuncia il sindaco di Genova e commissario delegato alla ricostruzione di ponte Morandi, Marco Bucci, in diretta radiofonica allo “Zoo di 105”, dopo l’avvenuta ...

Bucci : «Pronte le lettere per chiedere il progetto del nuovo Ponte» | : Marco Bucci, il sindaco-commissario da 40 giorni, attende ancora il decreto per lavorare con un team e per poter assegnare i lavori di ricostruzione: «Intesa con Anac sulle gare»

Demolizione Ponte dal 15 dicembre - Bucci : si inizierà dalla parte ovest | : Ecco la road map del commissario: il moncone ovest sarà smontato. Il team di lavoro dovrebbe essere pronto entro la settimana

Ponte Morandi - il commissario Bucci : “Nuovo viadotto entro il 2020 - per i lavori ci vorranno da 12 a 14 mesi” : Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi, Marco Bucci, ha annunciato che la realizzazione del nuovo viadotto prevede un tempo che va dai 12 ai 14 mesi. “Un nuovo Ponte per la città è previsto entro la metà del 2020 – ha detto Bucci a Palazzo Tursi -. Stando a tutti i progetti proposti che ho visto, ci vorranno da un minimo di 12 a un massimo di 14 mesi”. L'articolo Ponte Morandi, il commissario ...

Ponte Morandi - Bucci : “Inizio demolizione entro Natale. La nuova struttura sarà pronta al massimo in 15 mesi” : La demolizione deve iniziare entro Natale e il Ponte può essere pronto nella prima metà del 2020. Il commissario e sindaco di Genova, Marco Bucci, fissa gli obiettivi per la ricostruzione del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto, pur specificando che le ‘scadenze’ fissate sono possibili “se nessuno ci mette bastoni tra le ruote”. Date che si sono spostate già un po’ più in là rispetto alle iniziali stime che ...

Bucci : 15 dicembre inizia demolizione resti Ponte Morandi : Genova – La demolizione dei resti del Ponte Morandi a Genova iniziera’ il prossimo 15 dicembre. Lo annuncia il sindaco e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, questa mattina intervistato da Sky TG24. Secondo quanto spiegato dallo stesso primo cittadino nelle scorse settimane, i lavori dovrebbero partire dal moncone di ponente, poi si passera’ alla demolizione di quello di levante potendo nel frattempo iniziare la ...

Genova - Bucci : 'Demolizione del Ponte Morandi dal 15 dicembre - il nuovo viadotto entro la metà del 2020' : La demolizione di ponte Morandi comincerà il 15 dicembre. Lo ha annunciato il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Marco Bucci: "Il mio piano prevede che il 15 dicembre potranno partire ...

Genova - il sindaco Bucci detta i tempi : "Demolizione Ponte comincia il 15 dicembre" : Marco Bucci detta i tempi. Intervistato da Skytg24 il sindaco di Genova, nonché commissario alla ricostruzione, ha elencato le prossime tappe del percorso avviato dopo il crollo del ponte Morandi: "Il mio piano prevede che dal 15 dicembre potranno partire i lavori di demolizione. Noi abbiamo un progetto che prevede la partenza delle lettere d'invito, l'elaborazione dei dati e la scelta del progetto entro la fine di novembre. I lavori ...

Bucci : demolizione Ponte il 15 dicembre : ANSA, - GENOVA, 12 NOV - La demolizione di ponte Morandi comincerà il 15 dicembre. Lo ha annunciato il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Marco Bucci. L'annuncio arriva alla vigilia ...

Ponte Genova - sindaco Bucci : '15 dicembre al via lavori demolizione' : 'Sceglieremo il progetto entro fine novembre. I lavori partiranno appena il Ponte sarà dissequestrato' ha detto stamani il commissario straordinario per la ricostruzione - E' stata reso noto oggi un ...