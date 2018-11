Piovono stelle cadenti nel cielo di novembre | appuntamento imperdibile nel weekend

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 novembre 2018)astronomiconeldi: da domani e per tutto il fine settimana potremo ammirare le Leonidi, meteore originate dalle polveri della cometa Tempel–Tuttle. Potremo osservare 10/20l’ora, in particolare dalla mezzanotte del 17e soprattutto all’alba rivolgendo lo sguardo in direzione sudest, verso la costellazione del Leone. L’osservazione non sarà disturbata dalla luce lunare perché il nostro satellite sarà al tramonto. Le Leonidi non hanno mai smesso di affascinare Lo sciame delle Leonidi è il prodotto dei residui della cometa Tempel-Tuttle, una cometa periodica del Sistema Solare, appartenente alla famiglia cometaria della cometa di Halley. Prende il nome dai due scopritori, Ernst Wilhelm Tempel e Horace Parnell Tuttle. Il passaggio al perielio della cometa è avvenuto 20 anni fa (28 febbraio 1998), ma ...