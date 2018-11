Photo Vogue Festival al via

Photo Vogue Festival - un’edizione all’insegna di diversità e mascolinità : “Ci sono momenti in cui il compito della fotografia di moda è quello di regalare sogni, bellezza, evasione. E ce ne sono altri in cui è richiesto invece a tutti di sporcarsi le mani facendo i conti con l’attualità, mettendo in chiaro il proprio punto di vista sul mondo. Oggi viviamo uno di questi momenti”. Sono le parole del direttore di Vogue Italia Emanuele Farneti a spiegare lo spirito profondo della terza edizione del Photo Vogue Festival, ...