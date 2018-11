Perisic | chi sei veramente? Svogliato con l' Inter | furia con la Croazia

Inter - serve una cessione da 50 milioni : occhio a Skriniar e Perisic : Dopo il fair play finanziario L’ Inter è pronta a ripartire, anche sul calciomercato. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi racconta la seconda fase del progetto-Suning, irrimediabilmente rallentata dalla prima. Il club nerazzurro, dopo anni di rigore economico imposto dal fair play finanziario (e dopo aver aggirato i paletti Uefa con qualche trucchetto lecito di finanza creativa), non potrà sgarrare di nuovo. Anzi,. la rosea spiega come ...

Inter - questo Perisic merita la panchina ma per Spalletti è intoccabile : Perché se è vero che Perisic è determinante nell'economia del gioco del tecnico toscano, pare altrettanto vero che in questo momento abbia bisogno di recuperare energie e freschezza. Una mossa che ...

Inter - Spalletti adesso ha bisogno del miglior Perisic : il croato chiamato alla svolta : Nonostante l’Inter abbia svoltato e stia riportando risultati più che positivi in stagione, c’è qualcosa che ancora manca alla banda Spalletti: le super prestazioni di Ivan Perisic. Il croato un anno fa era già a quota 4 gol in campionato, mentre adesso è fermo a 2 e anche in termini di assist il suo contributo è stato inferiore (2 in questa stagione contro i 5 della passata). È vero che quest’anno c’è una ...