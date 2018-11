Pensioni | Quota 100 | non ci sono fondi per la misura

Pensioni anticipate : per quota 100 da sciogliere il nodo risorse nel 2020/21 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 16 novembre 2018 vedono accendersi un nuovo scontro tra Inps e governo in merito all'avvio della quota 100. Questa volta il nodo del contendere riguarderebbe le risorse, che per il presidente Tito Boeri non sarebbero sufficienti a garantire tutti i pensionamenti anticipati nel 2020/21. La risposta dell'esecutivo è arrivata dal vicepremier Matteo Salvini, che ha confermato la presenza di fondi sufficienti e ...

Riforma Pensioni 2019 : le nuove misure di flessibilità da quota 100 a opzione donna - alla proroga dell'Ape sociale : Da un lato la busta arancione , che permetterà ad ogni lavoratore di conoscere con precisione quale sarà il proprio destino previdenziale tramite la via di pensionamento ordinaria, dall'altro le nuove ...

Pensioni - Boeri : «Quota 100 - mancano fondi» Salvini : «Ha stufato» : Secondo il presidente dell'Inps «il governo si è posto come obiettivo quello di aumentare i pensionati», ma non sono stati previsti abbastanza fondi

Pensioni - Boeri : “Per quota 100 mancano risorse per 2020-2021”. Salvini : “Ha stufato - si dimetta e si candidi con il Pd” : Per quota 100 mancano “risorse aggiuntiva per il 2020 e il 2021 rispetto al primo anno”. Secondo Tito Boeri, presidente dell’Inps, la manovra del governo Lega-M5s non ha previsto le risorse necessarie per l’intervento che intende fare sulle Pensioni. Un’accusa a cui ha replicato il vicepremier della Lega Matteo Salvini: “E’ in perenne campagna elettorale: ha stufato. Si dimetta, si candidi col Pd alle ...

Pensioni - quota 100 per molti è un bluff e Fmi la boccia : 'Peserà sui giovani' : Il Fondo monetario internazionale (FMI) boccia la quota 100: la manovra previdenziale prevista dal Governo M5s-Lega non ha convinto né sulla possibilità effettiva di un turn-over generazionale, né sui costi. In molti, sia tra i giornalisti sia i lavoratori che commentano le notizie sulle Pensioni sui social definiscono la misura giallo-verde un ‘mezzo bluff’. Pensioni anticipate, Di Maio e Salvini: 'Si va avanti, nonostante il FMI' Per il Fondo ...

Pensioni : Quota 100 - ancora incertezze sui tempi di attuazione : "Da ministro del Lavoro la norma su Quota 100 e reddito di cittadinanza ce l'ho già pronta: sarà in un decreto legge subito dopo la legge di bilancio. Non c'è slittamento", lo ha dichiarato espressamente il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio a margine del question time tenutosi alla Camera. Stando a quanto emerso nella versione aggiornata del documento programmatico di Bilancio, infatti, le due misure-chiavi in tema previdenziale non ...

Pensioni - prossimo anno non solo Quota 100 : nessun adeguamento alla speranza di vita : Si attende l'emanazione del decreto volto ad introdurre la cosiddetta Quota 100 a favore dei lavoratori che hanno maturato almeno 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi anche se, secondo quanto affermato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", le strade d'uscita anticipata a partire dal prossimo anno potrebbero essere diverse. Dalla Quota 100, all'Opzione Donna, alla pensione di vecchiaia e all'Ape aziendale e ...

Pensioni - Boeri : "Per quota 100 mancano le risorse per il 2020 e il 2021" : MILANO - L'introduzione di quota 100 per anticipare l'accesso alla pensione rischia di non essere strutturale, perché le risorse accantonate dal governo potrebbero essere insufficienti. È l'allarme ...

Pensioni - si avvicina quota 100 e arrivano le buste arancioni dell’Inps : Da qui alla fine dell'anno l'Inps invierà un milione di buste arancioni: si tratta di lettere con cui l'istituto di previdenza fornisce ai lavoratori le informazioni sulla loro futura pensione, con l'estratto conto contributivo e le istruzioni per accedere al simulatore da cui è possibile calcolare sia l'assegno previdenziale che la data in cui sarà possibile andare in pensione.Continua a leggere

Pensioni : precoci - usuranti - donne e quota 100 - nel 2019 cambiano i requisiti : In questi giorni molti italiani stanno ricevendo dall’Inps le buste arancioni, quelle con all’interno l’estratto conto dei contributi di ogni singolo lavoratore e le ipotetiche date di uscita per le Pensioni di vecchiaia o anticipate di ognuno. Nel programma di calcolo utilizzato nelle buste arancioni, non c’è quota 100, perché non è ancora misura effettiva fino a quando non uscirà il suo relativo decreto. La busta arancione però resta utile ai ...

Pensioni anticipate e LdB2019 : quota 100 e Rdc sono misure da definire : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 15 novembre 2018 vedono arrivare nuove notizie contrastanti sulla quota 100 e sul reddito di cittadinanza. In particolare, all'interno del Dpb (Documento programmatico di bilancio) si riporta che i provvedimenti risulteranno ad efficacia non immediata. Un punto sul quale il Governo ha comunque indicato che si sta già provvedendo a predisporre gli appositi decreti legge. Intanto i sindacati tornano a ...

Pensioni - da quota 100 a opzione donna : ecco tutte le vie di uscita nel 2019 : Oltre ai 475mila potenziali beneficiari di quota 100, nel 2019 attese 90mila uscite per vecchiaia, 74mila Pensioni ai lavoratori precoci e 60mila Pensioni anticipate...

Pensioni - Di Maio : "Quota 100 partirà a febbraio 2019" : Il vicepremier: quota 100 e reddito in un decreto collegato alla manovra. I tempi: chi spera di andare in pensione dovrà...

Pensioni - l'avvertimento di Damiano : 'Quota 100? Attenti al taglio dell'assegno' : Le considerazioni di Damiano, esponente dem, partono dalle ultime dichiarazioni rese pubbliche dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UpB) che mette in guardia gli italiani sulle forti penalizzazioni a cui andranno incontro optando per quota 100, penalizzazioni che partiranno dal 5% nel caso si anticipasse soltanto di un anno l'entrata in quiescenza. Questo taglio implicito - spiega l’onorevole - non era mai stato tenuto in considerazione, ma è ...