Pensioni 2019 | proroga opzione donna estesa forse fino al 2021 | ma non ci sono conferme

Riforma Pensioni 2019 : le nuove misure di flessibilità da quota 100 a opzione donna - alla proroga dell'Ape sociale : Da un lato la busta arancione , che permetterà ad ogni lavoratore di conoscere con precisione quale sarà il proprio destino previdenziale tramite la via di pensionamento ordinaria, dall'altro le nuove ...

Pensioni casalinghe 2019 : come funzionano e quali sono i requisiti di accesso : Non tutti sanno che dal 1997 presso l'Inps è stato istituito un fondo per le Pensioni delle casalinghe , destinato a tutte le donne ed agli uomini che non lavorano. Prima di approfondire in che modo ...

Pensioni : precoci - usuranti - donne e quota 100 - nel 2019 cambiano i requisiti : In questi giorni molti italiani stanno ricevendo dall’Inps le buste arancioni, quelle con all’interno l’estratto conto dei contributi di ogni singolo lavoratore e le ipotetiche date di uscita per le Pensioni di vecchiaia o anticipate di ognuno. Nel programma di calcolo utilizzato nelle buste arancioni, non c’è quota 100, perché non è ancora misura effettiva fino a quando non uscirà il suo relativo decreto. La busta arancione però resta utile ai ...

Pensioni anticipate e LdB2019 : quota 100 e Rdc sono misure da definire : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 15 novembre 2018 vedono arrivare nuove notizie contrastanti sulla quota 100 e sul reddito di cittadinanza. In particolare, all'interno del Dpb (Documento programmatico di bilancio) si riporta che i provvedimenti risulteranno ad efficacia non immediata. Un punto sul quale il Governo ha comunque indicato che si sta già provvedendo a predisporre gli appositi decreti legge. Intanto i sindacati tornano a ...

Pensioni - da quota 100 a opzione donna : ecco tutte le vie di uscita nel 2019 : Oltre ai 475mila potenziali beneficiari di quota 100, nel 2019 attese 90mila uscite per vecchiaia, 74mila Pensioni ai lavoratori precoci e 60mila Pensioni anticipate...

Pensioni - Di Maio : "Quota 100 partirà a febbraio 2019" : Il vicepremier: quota 100 e reddito in un decreto collegato alla manovra. I tempi: chi spera di andare in pensione dovrà...

Pensioni - Salvini gela Tria e sfida l'UE : 'Ldb 2019? Letterina solo da Babbo Natale' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi lunedì 12 novembre, riguardano la ferma presa di posizione del vicepremier Matteo Salvini di fronte all'Europa e alle indicazioni stringenti di Bruxelles sul testo della Legge di Bilancio 2019. Il Ministro dell'Interno ha ribadito come il Governo non abbia intenzione di 'toccare una virgola' della manovra finanziaria: i consigli e i suggerimenti costruttivi vanno accettati, ma 'No alle minacce e ai ...

Manovra - Pisauro (UpB) : “Nel 2019 deficit 2 - 6 - non 2 - 4%”. E sulle Pensioni : “Con quota 100 riduzioni dal 5 al 30% assegno lordo” : Dopo i dubbi posti dall’Istat e dalla Corte dei Conti sulla Manovra e sui provvedimenti più rilevanti, è toccato all’Ufficio parlamentare di bilancio, secondo cui il deficit “si posizionerebbe nel 2019 al 2,6%” – più alto del 2,4% messo nero su bianco dal governo gialloverde, seppur inferiore al 2,9% previsto dalla Commissione – e “il rallentamento congiunturale già sottolineato in occasione della presentazione ...

Pensioni flessibili e LdB 2019 - Governo tira dritto su Quota 100 e contro le stime UE : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 11 novembre 2018 vedono confermare da parte dell'esecutivo l'impianto della Manovra e quindi gli interventi riguardanti la nuova Quota 100 ed il reddito di cittadinanza [VIDEO]. È in particolare il ministro dell'Economia Giovanni Tria a spiegare la necessita' di rilanciare il Paese attraverso un rapporto di deficit / Pil non inferiore al 2,4%. Una posizione che viene aspramente criticata dall'opposizione, ...

Pensioni e LdB 2019 - sindacati esprimono preoccupazione su Q100 e Reddito di Cittadinanza : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 10 novembre 2018 vedono emergere i commenti dei principali sindacati in merito alla quota 100 [VIDEO] ed al Reddito di Cittadinanza. Cgil, Cisl e Uil sono infatti comparse davanti alle Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato per esprimere la propria posizione sull'avvio della flessibilita' previdenziale e del Reddito di Cittadinanza all'interno della prossima Manovra 2019. La Cgil sulla Manovra: ...

Pensioni e LdB 2019 - il Governo torna su Q100 : fino a 500mila uscite e no a penalità : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 8 novembre 2019 vedono accrescersi ulteriormente le distanze tra maggioranza e opposizione in merito alla nuova quota 100 [VIDEO], che dal 2019 potrebbe coinvolgere fino a 500mila persone su base volontaria. Sulla questione rimane però ancora da risolvere l'interrogativo riguardante lo stanziamento di adeguate coperture. Nel frattempo dal Comitato Opzione Donna Social si punta il dito contro ...

Pensioni - Salvini conferma Quota100 senza penalizzazioni dal 2019 : 'Obiettivo 400-500mila' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi giovedì 8 novembre, riguardano la partenza di Quota 100, la nuova misura di anticipo Pensionistico che entrera' in vigore il prossimo anno. In attesa di conoscere quale sara' il responso europeo in merito alla contestata Legge di Bilancio 2019, il vicepremier Matteo Salvini ha risposto ad alcune domande in merito al primo 'step' per il superamento della Legge Fornero, nel corso della registrazione della ...

Pensioni 2019 - Garavaglia e Durigon su quota 100 : libera scelta - al via da aprile : La quota 100 [VIDEO] resta pur sempre una libera scelta, lo assicurano il sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon e il vice ministro dell’Economia Massimo Garavaglia: un provvedimento che consentira' il tanto atteso turn-over generazionale, che prendera' il via da aprile 2019. Vediamo come funziona il meccanismo e le prime conferme ufficiali a margine dell'ultimo convegno Cisl. Pensioni anticipate quota 100, Durigon: si parte da ...

Pensioni - Quota 100 dal 1° aprile 2019 ma Salvini e Di Maio sono ai ferri corti : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi mercoledì 7 novembre, riguardano le stime relative a Quota 100 e al dibattito politico riguardante i costi della nuova misura di anticipo Pensionistico. Di certo, non mancano le tensioni all'interno del Governo gialloverde, in merito ad un'altra importante questione, quella del decreto sicurezza. Un esecutivo, insomma, che sente il peso della Legge di Bilancio, il giudizio dell'Europa e il complicato ...