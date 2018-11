Pechino Express | Maria Teresa Ruta oltre l' impossibile | ridotta a parlare con le scimmie

Pechino Express - la scena a luci rosse di Andrea Montovoli accende il web : ecco il momento piccante : Picchi di ascolti per il momento a luci rosse di Andrea Montovoli a Pechino Express. Il bel surfista ha mostrato il suo lato B come mamma lo ha fatto, e come lo sport lo ha modellato!,. Questo '...

Pechino Express - nudo integrale in prima serata : lo scandalo che travolge la Rai : Andrea Montovoli e Francisco Porcella , del team dei Surfisti, hanno dato scandalo a Pechino Express , il reality condotto da Costantino Della Gherardesca. In prima serata televisiva, c'è stato un ...

Pechino Express 2018 : i surfisti perdono le mutande e la finale : Porcella e Montovoli Tanti sono gli elementi che val la pena ricordare della semifinale di Pechino Express 2018, in onda su Rai 2 giovedì 15 novembre 2018. C’è stato per esempio il corteggiamento serrato e senza speranza di Fabrizio Colica nei confronti di Linda Morselli; il sexy shop in cui i concorrenti hanno fatto tappa, dovendo donare un proprio indumento intimo al proprietario; la scarsa ospitalità che i viaggiatori hanno sperimentato ...

Ascolti TV | Giovedì 15 novembre 2018. L’Allieva domina (22.8%) - solito flop per la Nations League (10.4%). Pechino Express 7.5%. Scotti (19.2%-22.4%) batte Insinna (18.5%-22.3%) : L'Allieva Nella serata di ieri, Giovedì 15 novembre 2018, su Rai1 la quarta puntata de L’Allieva ha conquistato 5.200.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale 5 l’incontro di Nations League Croazia-Spagna ha raccolto davanti al video 2.592.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 la semifinale Pechino Express ha interessato 1.568.000 spettatori pari al 7.5% di share (ultimo segmento della durata di 12 minuti: ...

Pechino Express 2018/ Finalisti e pagelle semifinale : Surfisti eliminati - salve le Signore della Tv - IlSussidiario.net : Pechino Express 2018: i Surfisti eliminati dopo il verdetto della busta nera, mentre le Mannequin, gli Scoppiati e le Signore della Tv...

Nella semifinale di Pechino Express 2018 annunciati i finalisti ed eliminati i Surfisti tra prove in canoa e lacrime : Un'altra puntata al cardiopalma quella della semifinale di Pechino Express 2018 che si prepara a chiudere un'ottima annata in termini di ascolti ma lanciando una finalissima a tre. Fino alla fine abbiamo pensato che le quattro coppie sarebbero arrivate insieme al traguardo finale ma così non è stato visto gli oltre 600 km percorsi ieri sera Nella penultima tappa hanno segnato l'uscita dei favoriti ovvero i Surfisti. Le coppie di Pechino ...

Pechino Express - emozioni tra le coppie : cosa è successo nella nona puntata : Pechino Express: emozioni e dure prove per le coppie in gara La nona e penultima puntata della settima edizione di Pechino Express Avventura in Africa, parte dal Sudarifca. Questa è una tappa decisiva che decreterà quali saranno le coppie che arriveranno al traguardo finale a Cape Town. Manca solo una tappa alla fine del viaggio. I concorrenti […] L'articolo Pechino Express, emozioni tra le coppie: cosa è successo nella nona puntata ...

Anticipazioni Pechino Express : il 22 novembre in onda l’ultima puntata : Pechino Express ultima puntata, le Anticipazioni del 22 novembre Cosa succederà nella decima ed ultima tappa del viaggio di Pechino Express? Chi sarà la coppia che vincerà la settima edizione? Ancora non possiamo saperlo, ma come sempre il promo a fine punatata rivela qualcosa. Intatti le tre coppie rimaste in gara saranno raggiunte dai loro parenti […] L'articolo Anticipazioni Pechino Express: il 22 novembre in onda l’ultima puntata ...

Pechino Express 2018 - SEMIFINALE/ Diretta : la nuova sfida al labirinto della Redberry Farm - IlSussidiario.net : PECHINO EXPRESS 2018, SEMIFINALE: Diretta ed eliminati 15 novembre, Costantino della Gherardesca guida le coppie di viaggiatori in Sudafrica.

FINALISTI Pechino Express 2018/ Chi saranno? Le Signore della Tv da sfavorite proveranno il colpaccio - IlSussidiario.net : PECHINO EXPRESS 2018, chi saranno i FINALISTI? A sfidarsi sono Le Mannequin, i Surfisti, gli Scoppiati e le Signore della tv.

Pechino Express 2018 - la diretta di giovedì 15 novembre : La nona puntata di Pechino Express. Avventura in Africa, il reality-game di Rai2 in collaborazione con Magnolia (Banijay Group), arrivà sullo schermo giovedì 15 novembre dalle ore 21.20. Tvblog seguirà in liveblogging l'appuntamento proprio dalle 21.20.Torna Costantino della Gherardesca con le quattro coppie rimaste in gara, che sconfinano in Sudafrica per cimentarsi nelle sfide della semifinale in vista del traguardo a Città del ...

MARIA TERESA RUTA E PATRIZIA ROSSETTI - SIGNORE DELLA TV/ Sono loro le vincitrici? Se... - Pechino Express 2018 - - IlSussidiario.net : MARIA TERESA RUTA e PATRIZIA ROSSETTI, Le SIGNORE DELLA Tv, inaspettatamente si Sono aggiudicate un posto in semifinale a Pechino Express 2018.