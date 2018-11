Pechino Express | emozioni tra le coppie | cosa è successo nella nona puntata

Anticipazioni Pechino Express : il 22 novembre in onda l’ultima puntata : Pechino Express ultima puntata, le Anticipazioni del 22 novembre Cosa succederà nella decima ed ultima tappa del viaggio di Pechino Express? Chi sarà la coppia che vincerà la settima edizione? Ancora non possiamo saperlo, ma come sempre il promo a fine punatata rivela qualcosa. Intatti le tre coppie rimaste in gara saranno raggiunte dai loro parenti […] L'articolo Anticipazioni Pechino Express: il 22 novembre in onda l’ultima puntata ...

Pechino Express 2018 - la diretta di giovedì 15 novembre : La nona puntata di Pechino Express. Avventura in Africa, il reality-game di Rai2 in collaborazione con Magnolia (Banijay Group), arrivà sullo schermo giovedì 15 novembre dalle ore 21.20. Tvblog seguirà in liveblogging l'appuntamento proprio dalle 21.20.Torna Costantino della Gherardesca con le quattro coppie rimaste in gara, che sconfinano in Sudafrica per cimentarsi nelle sfide della semifinale in vista del traguardo a Città del ...

I finalisti di Pechino Express 2018 annunciati in Sud Africa : anticipazioni ed eliminati del 15 novembre : Tra poche ore il pubblico conoscerà i finalisti di Pechino Express 2018 e l'annuncio arriverà proprio dal Sud Africa, meta di questa penultima meta dell'adventure game. Tutto è pronto per la semifinale di “Pechino Express - Avventura in Africa” che torna in onda oggi, giovedì 15 novembre,alle 21.20 la nona e penultima puntata del programma condotto da Costantino della Gherardesca. In gara ci sono ancora le Mannequin (Linda Morselli e Rachele ...

#PechinoExpress 7 – Nona puntata del 15/11/2018. Prosegue l’Avventura in Africa con Costantino della Gherardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Nona puntata della settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. L’ottava puntata ha totalizzato 1.257.000 spettatori e uno share del 5,6%, registrando un ...

Ascolti TV | Giovedì 8 novembre 2018. L’Allieva 20.1% - flop per il GF Vip (16.9%). Male W L’Italia (2.5%) e Pechino Express (5.6%) battuto da La Tv delle Ragazze (6%) e tallonato da XF (5.2%) : Maria Monsè e Ilary Blasi Nella serata di ieri, su Rai1 L’Allieva 2 ha conquistato 4.812.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 0.55 – la nona puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.057.000 spettatori pari al 16.9% di share (qui quello che è successo minuto per minuto). Grande Fratello Vip Night (durata 5 minuti) segna 1.496.000 spettatori e il 25.1%. Su Rai2 Pechino Express ha ...

Pechino Express 2018 : fuori i Ridanciani e le Sare. Ecco i semifinalisti : Pechino Express 2018 - Le Sare Il cerchio si stringe a Pechino Express 2018 e all’alba della semifinale, che andrà in onda su Rai 2 giovedì prossimo, sono rimaste in gara quattro coppie. A vincere questa settima edizione del road game potrebbero essere le Signore della TV oppure i Surfisti, le Mannequin o gli Scoppiati. Di certo non le Sare, le eliminate dell’ottava tappa, né i Ridanciani, che per cause di forza maggiore hanno ...

Pechino Express - Paola Caruso e Tommaso Zorzi eliminati : il momento più emozionante di sempre : Il momento più emozionante di sempre a Pechino Express stavolta è una eliminazione. Quella 'obbligata' di Paola Caruso e Tommaso Zorzi , che hanno scoperto durante il reality di Raiuno condotto da ...

Pechino Express - due concorrenti ricevono una richiesta a luci rosse : ecco cosa è successo : L’ottava puntata di Pechino Express è stata ricca di colpi di scena: oltre ai Ridanciani hanno dovuto lasciare il gioco perché Paola Caruso ha scoperto di essere incinta, c’è stata un’incredibile richiesta a luci rossa fatta a Rachele Fogar e Linda Morselli. Nel corso della puntata, le due si sono trovate in difficoltà nel trovare un posto dove trascorrere la notte e un uomo si è offerto di ospitarle solo dietro pagamento in ...