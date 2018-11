Pd |  Minniti | candidarmi? Lo dirò quando si aprirà il congresso

Leopolda - Minniti : candidarmi? Al momento no : "Vogliamo sapere tutti se ti candidi", chiede Enrico Lucci, giornalista e conduttore televisivo con la trasmissione Nemo, su rai2. "Al momento no", risponde Marco Minniti. Il velocissimo scambio ha avuto luogo sotto il palco della Leopolda, nel momento in cui Minniti, assediato dai giornalisti e dagli uomini della sicurezza, ha lasciato il suo posto per recarsi nel retro palco dove è presente anche Matteo Renzi.