Pd : Minniti - candidarmi? Lo dirò quando si aprirà il congresso : " quando si aprirà il percorso congressuale scioglierò la riserva in poche ore". Lo ha detto l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti, alla presentazione del suo libro a Firenze, a proposito della sua possibile candidatura alla segreteria Pd. "Nel momento in cui mi viene chiesto di candidarmi è normale che debba riflettere molto seriamente e qui c'è uno dei ...

Leopolda - Minniti : candidarmi? Al momento no : 'Vogliamo sapere tutti se ti candidi', chiede Enrico Lucci, giornalista e conduttore televisivo con la trasmissione Nemo, su rai2. 'Al momento no', risponde Marco Minniti . Il velocissimo scambio ha ...

Leopolda - Minniti : candidarmi? Al momento no : "Vogliamo sapere tutti se ti candidi", chiede Enrico Lucci, giornalista e conduttore televisivo con la trasmissione Nemo, su rai2. "Al momento no", risponde Marco Minniti. Il velocissimo scambio ha avuto luogo sotto il palco della Leopolda, nel momento in cui Minniti, assediato dai giornalisti e dagli uomini della sicurezza, ha lasciato il suo posto per recarsi nel retro palco dove è presente anche Matteo Renzi.