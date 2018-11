corrieredellosport

: Roma, 16 nov. (AdnKronos) - 'Ho il dovere di portare il Pd all’Assemblea nazionale di domani garantendo equilibrio… - stefanopezzola : Roma, 16 nov. (AdnKronos) - 'Ho il dovere di portare il Pd all’Assemblea nazionale di domani garantendo equilibrio… - ADM_assdemxmi : RT @ansa_it: Pd, Martina:unito a assemblea,poi decido - ansa_it : Pd, Martina:unito a assemblea,poi decido -

(Di venerdì 16 novembre 2018) ANSA, - ROMA, 16 NOV - "Ho il dovere di portare il PD all'nazionale di domani garantendo equilibrio e unità come ho fatto in tutti questi mesi di lavoro. Poi farò le mie valutazioni che non ...