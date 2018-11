Pavia | maltrattamenti agli anziani in una casa di riposo | due arresti

Blastingnews

(Di venerdì 16 novembre 2018) I filmati che gli investigatori hanno realizzato sono spaventosi, conpicchiati, presi a calci, pugni, schiaffi e poi insultati. Tutto questo è accaduto per anni nella “di Accoglienza Monsignor Rastelli”, residenza sanitaria situata nell'Oltrepò Pavese, a Montebello della Batta. Si tratta di una struttura che ospita pazienti con disabilità psichiche, gestita dalla cooperativa O.F. T.A.L., il cui nome richiama volutamente quello di un’altra associazione, molto conosciuta, la Oftal che si occupa del trasporto dei malati a Lourdes. Dopo mesi di indagini, la squadra mobile diha arrestato il direttore responsabile della clinica, Giovanni Gastaldo, di 67 anni, ed il 35enne Davide Montagna, operatore socio-sanitario ed autore materiale delle violenze. L'indagine partita per i sospetti dei parenti L’inchiesta era partita nel marzo scorso, quando alcuni parenti degli ...