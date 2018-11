PAVIA | ANZIANI TORTURATI NELLA CASA DI RIPOSO DEGLI ORRORI Ultime notizie | video di

PAVIA - maltrattamenti agli anziani in una casa di riposo : due arresti : I filmati che gli investigatori hanno realizzato sono spaventosi, con anziani picchiati, presi a calci, pugni, schiaffi e poi insultati. Tutto questo è accaduto per anni nella “casa di Accoglienza Monsignor Rastelli”, residenza sanitaria situata nell'Oltrepò Pavese, a Montebello della Battaglia. Si tratta di una struttura che ospita pazienti con disabilità psichiche, gestita dalla cooperativa O.F. T.A.L., il cui nome richiama volutamente quello ...