Pattinaggio di figura - Inge Solar Memorial Alpen Trophy 2018 : Charlène Guignard e Marco Fabbri dominano la Rhythm dance. Ghiraldi-Ambrosini secondi nelle coppie di artistico : Continuano ad arrivare buone notizie da Innsbruck (Austria), in cui si sta svolgendo presso L’Olympiahalle la competizione internazionale Alpen Trophy 2018, ottavo appuntamento del circuito ISU Challenger Series 2018-2019 di Pattinaggio di figura. Dopo il trionfo di Daniel Grassl nel singolo maschile, nella giornata di oggi i danzatori Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno letteralmente dominato la Rhythm Dance, realizzando una ...

Pattinaggio di figura : Nicole Della Monica e Matteo Guarise secondi dopo la 1ª giornata della Rostelecom Cup : Nicole della Monica e Matteo Guarise, il tandem azzurro regala ancora spettacolo nella prima giornata della Rostelecom Cup Un’altra magia. Nicole della Monica e Matteo Guarise volano sempre più in alto: dopo il secondo posto di quindici giorni fa nella tappa finlandese di Helsinki, in Russia il tandem azzurro regala ancora spettacolo nella prima giornata della Rostelecom Cup, quinto appuntamento stagionale di Isu Grand Prix. Sul ...

Pattinaggio di figura : Nicole Della Monica e Matteo Guarise impegnati nella Rostelecom Cup : Reduce dallo splendido secondo posto di Helsinki, la coppia azzurra scende in pista da domani in Russia nella quinta tappa stagionale di Grand Prix a caccia del pass per le Finali di Vancouver Non c’è un attimo di sosta nella stagione del grande Pattinaggio di figura. Da domani a Mosca prende infatti il via la Rostelecom Cup 2018, quinto appuntamento del calendario stagionale di Isu Grand Prix, e tra gli oltre cinquanta pattinatori ...

Pattinaggio di figura - NHK Trophy 2018 : Kaitlin Wawayek-Jean-Luc Baker trionfano della danza. Secondi Zagorski-Guerreiro : ... quarta tappa del circuito Grand Prix di Pattinaggio di figura, quest'anno andata in scena presso il Prefectural Sport Center di Hiroshima , Giappone, . In una gara sorprendentemente avvincente a ...

Pattinaggio di Figura – Matteo Rizzo nella storia : è il primo italiano a podio in una tappa di Gran Prix : Pattinaggio di Figura: Matteo Rizzo fa la storia. L’azzurro terzo all’NHK Trophy. In Giappone il ventenne delle Fiamme Azzurre rimonta una posizione rispetto al corto, chiude a 224.71 punti e diventa il primo italiano di sempre a conquistare un podio nella gara maschile di una tappa di Grand Prix Oltre ogni aspettativa. Matteo Rizzo non smette di stupire e ad Hiroshima fa la storia: dopo averlo mancato per soli 63/100 di punto ...

Pattinaggio di figura – Un super Matteo Rizzo in Giappone : l’azzurro quarto nell’NHK Trophy : In Giappone, nella quarta tappa stagionale di Grand Prix, il ventenne delle Fiamme Azzurre fornisce un’altra prova convincente e chiude il primo segmento ai piedi del podio con 77 punti. Domani il programma libero Ormai non fa più notizia. Un grande Matteo Rizzo si piazza al 4° posto dopo il programma corto dell’NHK Trophy 2018. Il talento italiano delle Fiamme Azzurre si conferma in un’altra tappa di Grand Prix, la quarta ...

Pattinaggio di Figura - Matteo Rizzo impegnato ad Hiroshima nell’NHK Trophy 2018 : Il ventenne azzurro impegnato da domani ad Hiroshima per la quarta tappa di Grand Prix Un altro weekend di grande Pattinaggio, un altro fine settimana da segnare in rosso sul calendario. L’Italia scende in pista da domani sul ghiaccio dell’NHK Trophy 2018 con Matteo Rizzo, uno dei suoi talenti più luminosi. AFP/LaPresse Il ventenne delle Fiamme Azzurre, dopo lo splendido quarto posto di Skate America all’esordio in una ...

Pattinaggio di figura - piccolo infortunio per Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron : salteranno l’NHK Trophy di questa settimana : Doccia fredda per tutti gli amanti della specialità della danza. Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron salteranno l’attesissimo esordio in stagione previsto per questo fine settimana all’NHK Trophy 2018, quarta tappa del Grand Prix di Pattinaggio di figura, quest’anno in scena a Hiroshima (Giappone). La decisione, secondo quanto riporta la testata “L’Équipe”, è maturata dopo una caduta in allenamento che ha ...

Pattinaggio di Figura – 3ª tappa Grand Prix : bis di podi per l’Italia : Ad Helsinki Della Monica-Guarise conquistano il 2° posto tra le coppie di artistico, miglior piazzamento in carriera nel circuito internazionale. Stesso piazzamento per Guignard-Fabbri che replicano l’exploit di Skate America Sempre più in alto, sempre più spesso. Dopo quello ottenuto due settimane fa a Skate America, l’Italia raddoppia nella terza tappa di Isu Grand Prix e porta a casa altri due podi. Due secondi posti per la ...

Pattinaggio di figura - Grand Prix Helsinki 2018 : Charlène Guignard e Marco Fabbri si piazzano in seconda posizione - primo posto per Stepanova-Bukin : Si è conclusa con il bellissimo secondo posto di Charlène Guignard e Marco Fabbri nella danza sul ghiaccio la seconda giornata della terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio di figura, quest’anno in scena nella capitale finlandese, presso l’Helsinki Ice Arena. I danzatori allenati da Barbara Fusar Poli hanno eseguito un programma a dir poco monumentale. Sulle note della colonna sonora del celebre film ...

Pattinaggio di figura - 3ª tappa di Isu Grand Prix : inizio ottimo per i colori azzurri : Dopo Skate America gli azzurri partono fortissimo anche ad Helsinki. Nella prima giornata sul ghiaccio finlandese, a metà gara Della Monica-Guarise al comando tra le coppie di artistico e Guignard-Fabbri secondi nella danza Parte alla Grandissima per l’Italia la 3ª tappa di Isu Grand Prix di scena ad Helsinki, in Finlandia. Nella prima giornata di gare del weekend performance e piazzamenti da urlo per la Nazionale tricolore che, in ...

Pattinaggio di figura - Grand Prix Helsinki 2018 : splendida seconda posizione per Charlène Guignard e Marco Fabbri - Stepanova-Bukin avanti di un solo punto! : Arrivano ancora ottime notizie dalla Helsinki Ice Arena, impianto sportivo della capitale finlandese questa settimana teatro della terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio di figura. Dopo il primo posto provvisorio occupato da Nicole Della Monica-Matteo Guarise nelle coppie di artistico, i danzatori Charlène Guignard e Marco Fabbri si sono piazzati in seconda posizione a seguito di una rhythm dance davvero strepitosa. I ...