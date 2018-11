Parma-Sassuolo | pronostico | probabile un pareggio nel derby della 13ª giornata di Serie A

Blastingnews

: ??? #ParmaSassuolo: è iniziata oggi la prevendita dei biglietti in Curva Ospiti! Ulteriori info su… - SassuoloUS : ??? #ParmaSassuolo: è iniziata oggi la prevendita dei biglietti in Curva Ospiti! Ulteriori info su… - ajlabuffon : RT @SassuoloUS: ??? #ParmaSassuolo: è iniziata oggi la prevendita dei biglietti in Curva Ospiti! Ulteriori info su - corra_davide : RT @SassuoloUS: ??? #ParmaSassuolo: è iniziata oggi la prevendita dei biglietti in Curva Ospiti! Ulteriori info su -

(Di venerdì 16 novembre 2018)sarà il lunch match di domenica 25 novembre, valido per la 13ªdel campionato diA. Ilemiliano sarà una delle partite più interessanti del campionato, perché entrambe le squadre sono più o meno sullo stesso livello tecnico separate solamente da due punti in classifica. Il risultato piùsarà uno in alternativa la vittoria dei padroni di casa. Numeri e precedenti tracomincerà alle ore 12:30 allo stadio Ennio Tardini die vedrà contrapposte due squadre emiliane rispettivamente a 17 e 19 punti in classifica. Ilha realizzato cinque vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, mentre il: cinque vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Nelle ultime cinque gare di campionato ilha vinto e perso due volte e pareggiato in una sola occasione, mentre ilha vinto e perso una ...