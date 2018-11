Papa | in visita a presidio sanitario per i poveri

Papa : disposto a visitare Pyongyang : 15.43 Papa Bergoglio ha detto che "potrebbe visitare Pyongyang quando ufficialmente invitato". Lo ha dichiarato il portavoce del presidente sud-coreano Moon Jae-in al termine dell'udienza concessa dal pontefice al Vaticano,durante la quale il presidente di Seul ha portato l'invito di Kim Jong-un per il Papa . Il pontefice avrebbe detto che l'invito verbale recapitato da Moon potrebbe bastare, ma sarebbe appropriato un invito formale.

Papa in Lettonia "scommettere sulla libertà"/ Visita a Riga - alle autorità "creare opportunità di lavoro" : Papa Francesco nei Paesi Baltici: viaggio apostolico in Lituania, Lettonia ed Estonia.

Enna : migrante pestato a sangue dopo visita Papa : 11.05 - Quello di sabato è l'ultimo episodio registrato contro gli ospiti del centro di accoglienza di Piazza Armerina: "Furti, insulti, aggressioni verbali solo perché vanno in giro vestiti puliti e hanno un cellulare. Molti pensano che siccome sono neri non dovrebbero averlo. Noi abbiamo sempre denunciato, ma ogni episodio passa nell'indifferenza generale e senza identificare i responsabili" denuncia la coordinatrice dello Sprar Samanta ...

Papa FRANCESCO IN SICILIA PER DON PINO PUGLISI/ Diretta streaming video Brancaccio : la visita alla Casa museo : PAPA FRANCESCO a Palermo per i 25 anni dall'assassinio del beato Padre PINO PUGLISI