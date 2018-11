Paola Perego fa male a un complice di Scherzi a Parte

Scherzi a Parte Paola Perego : dopo la furia - la verità sull’intervista ad Andreotti : Paola Perego a Scherzi a Parte: la furia della conduttrice! Paola Perego ha preso a calci e morsi un attore di Scherzi a Parte! Non è riuscita a trattenersi e ha dato il “meglio” di sé. La sua macchina non va toccata e il (finto) artista Minski lo ha capito troppo tardi. Ha fatto un’opera […] L'articolo Scherzi a Parte Paola Perego: dopo la furia, la verità sull’intervista ad Andreotti proviene da Gossip e Tv.

Paola Perego vola in una delle buche di Roma : 'Grazie...'. Su Instagram il ginocchio sbucciato : Figuracce, e grane, a non finire per il Comune di Roma e per Virginia Raggi . Le buche nelle strade della Capitale sono ormai diventate leggendarie. Da oggi un po' di più, dopo la Instargam story che ...

Scherzi a parte - anticipazioni : Cristiano Malgioglio e Paola Perego tra le vittime : Venerdì 16 novembre, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con lo show delle beffe, condotto da Paolo Bonolis

Paola Perego presto nonna : «Ecco gli errori che non farò» : Paola Perego diventerà presto nonna e in una bellissima intervista su Chi si racconta. Dalla sua infanzia fatta di amore ma non di carezze e baci, al tipo di nonna che sarà 'Se mi diranno di non ...