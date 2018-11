Pallone d’Oro | Hazard fa il modesto | “Non lo merito | lo darei a…”

Pallone d’Oro - fine di un’era : Messi e Ronaldo fuori dal podio? Ecco i candidati [GALLERY] : 1/5 LaPresse/Xinhua ...

Il rapporto con Pogba - i complimenti di Mourinho e il Pallone d’Oro - Bonucci sincero : “lo merita Ronaldo! Mou? Un piacere i suoi complimenti” : A tutto Bonucci: il difensore della Juventus dai complimenti di Mourinho al rapporto con Pogba, le parole del bianconeri alla vigilia della sfida col Manchester United “Il mio rapporto con Mourinho è il rapporto di due persone che viste le sue parole si stimano. Io lo stimo, abbiamo fatto una bella chiacchierata a Manchester e anche in America quando l’ho incontrato con il Milan. Per quanto riguarda il Pallone d’Oro ...

Griezmann : “Pallone d’Oro? Penso di meritarlo” : La consegna del Pallone d’Oro incombe e Antoine Griezmann – intervistato da ESPN – rivela quanto sia concreta, in lui, l’ambizione di vincerlo: “A livello personale il Pallone d’Oro è il premio più prestigioso, storico che si possa mai ottenere. Allo stesso tempo sono un giocatore che pensa più alla squadra, al collettivo, ma Penso di meritarlo. Anche per tutto quello che ho dovuto affrontare nella mia vita. ...

Allegri : “mi auguro che CR7 vinca il Pallone d’Oro - lo merita” : “Mi auguro lo possa vincere, se lo merita per quello che sta facendo e per quello che ha fatto l’anno scorso”. L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, sponsorizza Cristiano Ronaldo per le vittoria del Pallone d’oro, trofeo che l’attaccante bianconero ha già conquistato 5 volte. “È un campione e ha portato esperienza e autorevolezza alla nostra squadra”, aggiunge il tecnico ...

Pallone d’Oro - per Platini lo merita Varane : Michel Platini ha svelato chi è il suo giocatore favorito per il Pallone d’Oro: “Non è mai stato facile come quest’anno – ha detto l’ex presidente Uefa – c’è un solo giocatore che ha vinto una coppa europea e la Coppa del Mondo, ed è Varane. Normalmente c’è sempre la discussione Ronaldo-Messi, ma quest’anno ce n’è uno solo che ha vinto tutto e si chiama Varane”. ...

Pallone d’Oro - Buffon dice la sua : “Lo merita un mio compagno di squadra” : Gigi Buffon vota Kylian Mbappè. Il portiere del Paris Saint Germain, ospite del programma tv “Tout le Sport”, nella corsa al Pallone d’Oro si è schierato dalla parte del giovane compagno di squadra. “Per le sue qualità, per quello che mostra in campo e per come è stato decisivo al Mondiale, lo merita, non si può dire il contrario. È un fenomeno. In Italia viene paragonato a gente come Baggio, Del Piero e Totti. Ha ...

Pallone d’Oro giovani : due rossoneri nella top 10 - ma il favorito è Mbappé : France Football annuncia due grandi novità. Oltre al classico Pallone d’oro, la rivista che – da sempre – si occupa dell’assegnazione del premio calcistico individuale più prestigioso al mondo ha istituito anche il Pallone d’oro femminile e il Premio Kopa, una sorta di Pallone d’oro riservato agli Under 21. Sono dieci i candidati che si contenderanno quest’ultimo premio, tra cui anche due giocatori del ...

Pallone d’Oro - Griezmann polemico : “Lo merita un francese” : Antoine Griezmann è stato inserito fra i 30 calciatori che hanno ricevuto le nomination per il Pallone d’Oro 2018, ma oggi il calciatore francese ha rilanciato. Parlando a France Football, l’attaccante dell’Atletico ha ribadito la propria candidatura: “Quest’anno ho vinto la Supercoppa europea, l’Europa League e il Mondiale. Nelle scorse ore ho parlato del possibile paragone con Messi e Cristiano Ronaldo ...

Da Alisson a Varane - i 30 candidati al Pallone d’Oro : Dopo dieci anni di autentico strapotere potrebbe esserci la prima volta estranea all’accoppiata di extraterrestri Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Le certezze non esistono quando si parla di Pallone d’Oro, anche se stavolta l’impressione è che i due assi possono davvero lasciar spazio e gloria a qualche collega. Tra i favoriti resta il portoghese, protagonista con quindici sigilli della cavalcata in Champions League del ...