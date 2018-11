Padovafiere | l' esercizio 2018 chiude in attivo 2

Padovafiere : l'esercizio 2018 chiude in attivo : Padova, 16 nov. (AdnKronos) - chiude in attivo il 2018 per la Fiera di Padova. L’esercizio 2018 ha significato, in termini economici, un fatturato complessivo generato di 12.505.000 euro: fatturato che tiene conto della cessione obbligata in virtù dello stato di liquidazione dei contratti relativi a