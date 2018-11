Padova | arrestati dai carabinieri due ladri seriali | colpivano in tre province venete

Padova : rubavano nelle Basilica del Santo - arrestati dai Carabinieri : Padova , 10 set. (AdnKronos) - I Carabinieri della Stazione di Limena (Pd) hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato, per furto aggravato, un 33enne, residente ad Altamura (Ba) e una 49enne, peruviana, residente a Pisa. I due si sono introdotti all’interno della Basilica di S. Antonio, fingen

Padova : rubavano nelle Basilica del Santo - arrestati dai Carabinieri (2) : (AdnKronos) - Una volta fermati ed accompagnati in caserma dai controlli è emerso che erano entrambi già noti alle forze dell’ordine per furti, rapine e ricettazione. L’uomo era noto anche per furti in luoghi di culto commessi in altre località. È quindi scattato l’arresto e dopo aver trascorso la n