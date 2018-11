Overwatch sarà giocabile gratuitamente per tutta la prossima settimana

Overwatch : sono in sviluppo nuovi contenuti ma non saranno mostrati al BlizzCon : Qualche giorno fa Blizzard ha svelato nuove informazioni sulla World of Warcraft Classic demo che potrà essere giocata durante il BlizzCon 2018. Molti fan si sono dunque chiesti se ci sarebbe stato spazio anche per nuovi contenuti di Overwatch ma a quanto pare non sarà così.Come riporta VG247, il director di Overwatch Jeff Kaplan ha spiegato che durante l'evento non verranno mostrati nuovi contenuti riguardo all'FPS multiplayer di Blizzard in ...

Incredibili nuove skin in Overwatch per Wrecking Ball e Pharah - sarà un Halloween coi fiocchi : Overwatch si prepara per Halloween lanciando nuove skin a tema. Come ogni anno Overwatch è pronto a lanciare nuovi contenuti dedicati in vista dell'evento Halloween da Brividi. L’appuntamento con le nuove e imperdibili skin è in programma per martedì 9 ottobre, quindi manca solo un giorno per accaparrarsele. La prima skin interessa Wrecking Ball: è Jack-O'-Lantern! Questa trasformerà la creatura in una demoniaca, dato che il mech si ...