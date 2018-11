Ora nuove previsioni climatiche europee

Milano. Le nuove frontiere tecnologiche della fotografia contempOranea : Si svolgerà fino a domenica 18 novembre la terza edizione di Photo Vogue Festival, la rassegna che negli ultimi anni

Apple MacBook Pro 15 è Ora disponibile con le nuove AMD Radeon Vega Graphics : La notizia non è sicuramente una sorpresa, infatti Apple ne aveva già parlato durante l’evento del 30 ottobre e qualche giorno fa ne avevamo parlato in un articolo dedicato. Il MacBook Pro da 15 pollici leggi di più...

Nuove serie tv : arrivano Loki - Rogue One e ancOra più George R.R. Martin : Dal cinema alla tv, il passo è… a tutto fantasy e fantascienza: proprio questi due generi sono il comune denominatore delle novità che riguardano Nuove serie tv in arrivo. Nuovi progetti che, inoltre, puntano su grandi personaggi e nomi del mondo di riferimento, come George R.R. Martin, Loki, e Star Wars. George R.R. Martin e «quel paio di nuovi show» Una ne fa e cento ne pensa, George R.R. Martin: già, perché lo scrittore di Game of ...

Peter O'Neill : 'Papua Nuova Guinea desidera nuove opportunità di collabOrazione con la Cina' : Secondo Peter O'Neill, grazie a questo appuntamento tutto il mondo potrà conoscere meglio il suo Paese. Durante l'intervista, O'Neill ha valutato in modo molto positivo il contributo offerto dalle ...

Helmo Milano ha svelato all’EICMA la gamma 2019 : le nuove colOrazioni [GALLERY] : All’EICMA esposti anche in anteprima due nuovi modeli Iuter in serie limitata Helmo Milano è tornata quest’anno all’EICMA con un proprio spazio espositivo, per presentare la nuova gamma prodotto 2019, ricca di contenuti e di tante colorazioni inedite di tendenza. Come l’adozione dei rivestimenti in carbon look su tutta la produzione FuoriRotta, e la presentazione in anteprima dei nuovi modelli ideati in collaborazione con IUTER, che ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Mirco Scarantino salva la spedizione con il suo bronzo - ma gli azzurri sono ancOra lontani dal vertice nelle nuove categorie olimpiche : I Campionati del Mondo 2018 di pesistica olimpica di Ashgabat sono andati in archivio dopo dieci giornate di gare ricche di emozioni e di prestazioni sensazionali, con l’Italia che ha potuto festeggiare per la splendida medaglia di bronzo di Mirco Scarantino nei -55 kg. La spedizione azzurra in Turkmenistan era composta da nove atleti che hanno complessivamente raccolto (incluse le classifiche di specialità) sei piazzamenti nella top5 e ...

Concorso Inps 967 posti : le nuove date delle prove Orali : Sono state rese note le nuove date delle prove orali del del Concorso Inps 967 posti di Consulente protezione sociale. Dopo la pubblicazione della prima tranche di prove (29 ottobre-5 dicembre 2018), ecco ora le nuove convocazioni che si terranno dal 10 dicembre al 18 dicembre 2018, a ridosso del Natale. Come la stessa Inps ha scritto nella sua nota sul portale, per la calendarizzazione delle prove orali la commissione esaminatrice ha estratto ...

Disponibile Parallels Toolbox 3 per Mac - Ora con Dark Mode e nuove funzioni - : Il 'World Time' consente di visualizzare in una schermata l'orario in varie località del mondo, utile per chi lavora con colleghi in varie parti del mondo. La funzione 'Hidden Files' permette di ...

L'Italia si è salvata - per Ora - dalle nuove sanzioni contro l'Iran : E Israele esulta Anche prima della reintroduzione formale delle misure punitive americane, l'economia iraniana ha avuto un anno difficile, con la svalutazione del rial rispetto al dollaro e l'aumento ...

Lavoro : nuove opportunità per lavOrare in Banca : Banca Etica è nata nel 1999 per fare Banca in modo diverso: cooperativo, trasparente, al servizio dell’uomo e dell’ambiente. Oltre 41 mila soci per una Banca indipendente e solida, che impiega il denaro raccolto per finanziare migliaia di progetti sostenibili di persone, imprese, organizzazioni. Per candidarsi alle offerte lavorative è necessario recarsi sul sito ufficiale nella sezione ‘lavora con noi’ e poi nelle ...

Nel bellunese ancOra molti paesi isolati. Previste nuove piogge : Il governatore del Veneto Zaia afferma che la regione è in ginocchio e che la perturbazione è la peggiore degli ultimi cinquant'anni. Il governo è pronto a bloccare le tasse nelle aree devastate. ...

Maltempo - da domani previsto peggiOramento : in arrivo nuove piogge. Danni per centinaia di milioni : È ancora emergenza Maltempo in tutta Italia, anche se oggi piogge, vento e acqua alta concedono una tregua. Dalla mezzanotte è scattata l'allerta arancione in Liguria, mentre in tutte le ragioni ...

Silvia Provvedi pensa ancOra a Fabrizio Corona : le nuove dichiarazioni : Silvia Provvedi parla di Fabrizio Corona: “Penso di non aver sbagliato” Il capitolo Fabrizio Corona sembrerebbe non esser ancora stato chiuso per Silvia Provvedi. Dopo il confronto di giovedì scorso al Grande Fratello Vip 3, la cantante è stata messa nuovamente di fronte alla sua ultima storia d’amore. In queste ore la Provvedi si è confidata con Walter Nudo e non ha nascosto la commozione. L’artista ha sottolineato di ...

La tv non ha idee nuove - così ritorna Portobello con una cOraggiosa Clerici : Torna su Rai 1 lo storico programma di Enzo Tortora, Portobello , lo storico programma con una coraggiosa Antonella Clerici che però non convince perché alla tv mancano idee nuove. Da vedere la nuova ...