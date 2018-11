Open Fiber vola in Svezia col Presidente Mattarella

Telecom - S&P taglia l'outlook. Emendamento del M5S per integrare la rete con Open Fiber : MILANO - Nell'attesa di conoscere il nome del successo di Amos Genish, lo sfiduciato amministratore delegato della Telecom , in una corsa che sembra ristretta a Luigi Gubitosi e Alfredo Altavilla , l'...

La libera licenza di Luigi Di Maio all'Agcom per imporre la fusione tra Tim e Open Fiber : L'eccezione che fa la regola. E quella regola Luigi Di Maio e i suoi vogliono farla diventare legge il prima possibile. In ballo c'è il futuro di Tim, che nei piani dei 5 Stelle passa per lo scorporo della rete e soprattutto per la successiva fusione con Open Fiber in una nuova società, dove il controllo non sarà più in mano al gruppo guidato fino a pochi giorni fa da Amos Genish. Ecco allora che il carattere ...

Open Fiber : a Collegno già cablate quasi 5mila unità immobiliari : Roma, 16 nov. (AdnKronos) - Un altro comune si aggiunge al bouquet di aperture dell’area metropolitana di Torino: Open fiber ha infatti già cablato quasi 5mila unità immobiliari del comune di Collegno, dove da oggi sarà possibile acquistare i servizi su fibra ultraveloce in modalità FTTH (fiber To T

Open Fiber in Svezia con Mattarella a caccia di business : ... "la collaborazione tra i nostri Paesi si sviluppi ulteriormente nel settore dell'avanzamento tecnologico, dell'applicazione avanzata delle nuove risorse che la scienza consente anche all'attività ...

5G - Sergio Mattarella in Svezia visita Ericsson e Open Fiber : ... " la collaborazione tra i nostri Paesi si sviluppi ulteriormente nel settore dell'avanzamento tecnologico, dell'applicazione avanzata delle nuove risorse che la scienza consente anche all'attività ...

Tim-Open Fiber - verso tariffe più alte per salvare l’occupazione : Nella sua ultima versione, la norma per facilitare la creazione di una rete unica Tim-Open Fiber presenta anche una “clausola occupazionale”. Con il rischio di contraccolpi sui prezzi finali. Nel determinare incentivi tariffari - si legge nel testo che Il Sole 24 Ore può anticipare - l’Authority per le comunicazioni (Agcom) dovrebbe tenere conto anche «della forza lavoro dell’impresa separata»....

La rete unica Tim-Open Fiber? Raggiunti i 3/4 delle abitazioni : Si parla con sempre maggiore insistenza di un "matrimonio" tra le attività a banda larga di Telecom Italia e di Open Fiber, ma in attesa di capire quando e come potrà avvenire l'integrazione è difficile valutare che impatto potrà avere sia sui debiti di Tim sia in termini occupazionali. Una cosa è certa: l'eventuale gestore "unico" della rete in fibra potrà in pochi anni ...

Fibra ultraveloce di Open Fiber illumina Siracusa : La rete a banda ultra larga di Open Fiber è ora disponibile all'interno di oltre 21mila unità immobiliari di Siracusa , mentre le restanti 17mila, abitazioni, uffici e attività commerciali, previste ...

Quanto può costare il piano della rete unica Tim-Open Fiber : fibra ottica Il progetto di una società unica delle rete in Italia scriverà il futuro di Tim. Dal governo, portavoce il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ai due azionisti che tirano le fila della compagnia di telecomunicazioni, la francese Vivendi (23,9% delle quote) e il fondo speculativo statunitense Elliott (8,8%), tutti guardano allo scorporo. L’ipotesi che ormai ha preso quota è di fondere la rete di Tim con quella di Open ...

Cresce l'operazione Tim-Open Fiber : Tim ha chiuso ieri in rialzo del 2,79% dopo le parole del ministro dello Sviluppo Economico, Luigi di Maio, che ha parlato di una accelerazione sull'operazione di integrazione della rete Telecom con ...