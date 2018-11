Omicidio Freitas | un altro arresto | fermato l' uomo che avrebbe fornito il coltello a

Brasile - nuove rivelazioni sull'Omicidio Freitas : 'È stato sgozzato' : Torturato e sgozzato: emergono nuovi terribili particolari sull'omicidio di Daniel Correa Freitas , ex giocatore del San Paolo, in questa stagione al Sao Bento, ucciso lo scorso 27 ottobre in Brasile ...