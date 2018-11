Olanda-Francia 2-0 | pagelle e tabellino

L'Olanda stende la Francia e condanna la Germania : i tedeschi retrocedono in B : Clamoroso a Rotterdam: L'Olanda batte 2-0 la Francia campione del mondo, rimane in piena corsa per la qualificazione alle Final Four di Nations League e condanna la Germania a una bruciante eliminazione in Lega B. Gli Orange di Ronald Koeman, padroni del campo dal ...

Nations League : Olanda Francia - formazioni ufficiali e risultato in diretta live : 19:40 16 nov Dopo aver vinto con la Germania, l'Olanda vuole dare un segnale forte nel confronto con i Campioni del mondo 19:39 16 nov La Germania, inguaiata, non ha ancora vinto: 1 pareggio e 2 ...

Olanda-Francia - Nations League calcio 2019 : orario d'inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : Sarà uno scontro molto interessante in ottica classifica, soprattutto per gli Oranje, che in caso di vittoria si porterebbero a -1 dai campioni del mondo con una gara in meno, facendo retrocedere a ...

Olanda-Francia - Nations League calcio 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : E’ tutto pronto allo Stadion Feijenoord, detto anche “De Kuip” di Rotterdam, dove avrà luogo la sfida tra Olanda e Francia, valida per la quinta giornata del Gruppo 1, Lega A, della Nations League di calcio. Sarà uno scontro molto interessante in ottica classifica, soprattutto per gli Oranje, che in caso di vittoria si porterebbero a -1 dai campioni del mondo con una gara in meno, facendo retrocedere a sorpresa la Germania, ...

