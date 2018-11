Nuovo sistema delle unità di misura : ANSA, - ROMA, 16 NOV - E' stato approvato il Nuovo sistema Internazionale delle unità di misura, Si,: l'ok è arrivato dai rappresentati di 62 Paesi riuniti a Versailles, nella Conferenza generale su ...

Samsung Galaxy S9 : arriva Android 9 Pie con One Ui/ Nuovo sistema operativo e nuova interfaccia - IlSussidiario.net : Samsung Galaxy S9: arriva Android 9 Pie con One Ui. Nuovo sistema operativo e nuova interfaccia per i possessori dello smartphone coreano

INGV - un Nuovo modello per il sistema magmatico dei Campi Flegrei : Roma, 15 nov., askanews, - Ipotizzare l'evoluzione magmatica dei Campi Flegrei attraverso un nuovo modello sul lunghissimo termine - ovvero su decine di migliaia di anni - è il risultato di Long-term ...

Infrastrutture : Veneto Strade presenta Nuovo sistema monitoraggio ponti e viadotti : Venezia, 15 set. (AdnKronos) - Un nuovo sistema di monitoraggio dei ponti delle Strade del Veneto verrà presentato domani 16 novembre alle ore 13 presso la sede di Veneto Strade in via Baseggio 5 a Mestre. Si tratta di un sistema sperimentale che sarà in grado di controllare eventuali movimenti stru

Salute : in Fondazione Poliambilanza arriva Endofaster - un Nuovo sistema per valutare la salute dello stomaco : Si chiama Endofaster ed è una tecnica innovativa frutto della ricerca italiana che permette di effettuare una valutazione istantanea del succo gastrico durante la gastroscopia, riducendo il ricorso a test istologici e dando luogo ad un’immediata diagnosi al termine dell’esame. È questa la novità che Poliambulanza, tra i primissimi centri in Italia e primo in Lombardia, mette a disposizione dei suoi pazienti. Endofaster segna un passo in avanti ...

Bancomat Pay : il Nuovo sistema di pagamento digitale disponibile da gennaio 2019 : Viviamo ormai in un mondo in cui il digitale è parte integrante delle nostre vite. E se questo ha contribuito a cambiare il modo in cui le persone interagiscono e comunicano tra loro, allo stesso modo ha rivoluzionato il modo in cui effettuano acquisti e pagamenti. E’ evidente come l’avvento del commercio elettronico ha portato alla nascita di numerose piattaforme di pagamento digitali che rendono ancora più semplice effettuare ...

Bancomat Pay : il Nuovo sistema di pagamento digitale disponibile da gennaio 2019 : Viviamo ormai in un mondo in cui il digitale è parte integrante delle nostre vite. E se questo ha contribuito a cambiare il modo in cui le persone interagiscono e comunicano tra loro, allo stesso modo ha rivoluzionato il modo in cui effettuano acquisti e pagamenti. E’ evidente come l’avvento del commercio elettronico ha portato alla nascita di numerose piattaforme di pagamento digitali che rendono ancora più semplice effettuare ...

L'ultima novità per le sigarette elettroniche : presentato il Nuovo sistema IQOS 3™ della Philip Morris : novità per i consumatori di sigarette elettroniche: è stato presentato a Tokyo in anteprima mondiale il sistema IQOS 3™, sviluppato dalla Philip Morris. Il sistema rappresenta L'ultima versione ...

Stazione Spaziale : installato Nuovo sistema europeo di produzione dell’acqua e dell’ossigeno : Un vero e proprio smartphone o meglio detto visualizzatore di procedure mobili o MobiPV ha consentito all’astronauta Alexander Gerst di eseguire le procedure a lui assegnate senza muoversi dalla poStazione di lavoro, ottenendo una riduzione dei tempi del lavoro e una mantenendo una maggiore concentrazione. L’attività assegnata a Gerst – spiega Global Science – prevedeva di installare nel laboratorio Destiny della Nasa il nuovo ...

PS4 : disponibile il Nuovo aggiornamento di sistema 6.02 che potrebbe aver risolto il bug legato ai messaggi : Come segnala VG247.com, l'aggiornamento di sistema 6.02 di PS4 è stato pubblicato con Sony che ha rivelato soltanto che "questo update del software migliora le prestazioni del sistema." Quindi, anche se non è stato confermato direttamente, il presupposto è che questo ultimo aggiornamento per PS4 faccia in modo che il bug dei messaggi in grado di bloccare la console non si presenti più.Venerdì scorso i giocatori hanno iniziato a ricevere messaggi ...

Economiesuisse : Nuovo sistema di sovvenzioni per agricoltori : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Scoperto Nuovo oggetto nel sistema solare che riconduce al Pianeta Nove? : Scoperto nuovo oggetto nel sistema solare che riconduce al Pianeta Nove? Il Pianeta Nove sembra essere tornato di moda dopo la scoperta di un nuovo e misterioso Pianeta grazie ad un team di astronomi del Carnegie Institution for Science che ha calcolato l’orbita di un oggetto Scoperto recentemente e situato ben oltre Plutone, rivelando ulteriori evidenze della possibile presenza del famoso Pianeta Nove ai confini del sistema solare. Lo studio è ...

Skype - invio di soldi su Windows 10 con integrazione Paypal. Ulteriore Nuovo sistema pagamenti digitali : Al via nuova possibilità di pagamento con Paypal tramite Skype anche per gli utenti Windows 10: come funzionerà e novità

F1 - Nuovo sistema di assegnazione di punti? Arriva la decisione della Federazione Internazionale : La Federazione ha fatto sapere che il sistema di punteggio attuale verrà mantenuto anche nel 2019 Lo Strategy Group rimarrà deluso, ma il sistema di assegnazione dei punti in Formula 1 non si cambia almeno per tutto il 2019. A sottolinearlo è la Federazione Internazionale, che ha sottolineato come solo i primi dieci piloti continueranno a muovere la propria classifica. Si era parlato nell’ultimo Strategy Group di estendere fino al ...