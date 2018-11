Nubifragio su Catania | violenta grandinata in citta' | video e immagini - 16 novembre 2018

Nubifragio a Catania : video allagamenti e disagi/ Ultime notizie : raffiche di vento e grandinata - IlSussidiario.net : Nubifragio a Catania: video allagamenti e disagi. Ultime notizie: raffiche di vento e grandinata, traffico in tilt. Strade diventano fiumi d'acqua

Maltempo in Sicilia - nuovo violento Nubifragio nel cuore dell’isola : fiume di fango sulla statale 417 Catania-Gela - detriti sulle auto [LIVE] : Il Maltempo torna a colpire le zone interne della Sicilia, in Provincia di Catania, già flagellate da una pesantissima alluvione nei giorni scorsi. Oggi pomeriggio un violento temporale ha colpito la zona di Mineo, Palagonia e Scordia provocando un’ondata di acqua e fango sulla strada statale 417 “di Caltagirone” Catania-Gela, dove i detriti hanno colpito le macchine in transito. Le vetture sono ferme sulla carreggiata. Il ...

Maltempo - a Catania violento Nubifragio : allagamenti e strade come torrenti : La violenta ondata di Maltempo ha colpito in particolare le zone di Ramacca, Palagonia, Scordia e Agira dove si sono registrati allagamenti di case e negozi. Molte strade chiuse e decine gli interventi dei vigili del fuoco giunti anche da Palermo. Disagi anche al trasporto aereo con alcuni voli dirottati nel capoluogo siciliano.Continua a leggere

Maltempo - Nubifragio a Catania : le vie del centro trasformate in fiumi in piena : Pezzi di asfalto e pietre per strade, commercianti che ancora puliscono negozi allagati, un rione interamente isolato, alberi caduti che vengono rimossi. Si fa la conta dei danni a Catania all’indomani del violento nubifragio che ieri ha trasformato alcune arterie della città, come la centralissima via Etnea, in un fiume in piena, con auto posteggiate quasi coperte dall’acqua. La violenza ha ‘colpito’ anche la sede ...

