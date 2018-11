huffingtonpost

: Oggi niente vaccini ma una incredibile storia che coinvolge una Università che io credevo molto seria, il Politecni… - RobertoBurioni : Oggi niente vaccini ma una incredibile storia che coinvolge una Università che io credevo molto seria, il Politecni… - 23_Frog : “Non credevo che l'Uomo Ragno sarebbe diventato l'icona mondiale che oggi è. Io speravo solo che il fumetto vendess… - luckyvigliotti : RT @HuffPostItalia: Non credevo che essere un uomo incinta fosse una cosa straordinaria. Poi sono “diventato virale” -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Questo post è apparso la prima volta su HuffPost UK ed è stato tradotto in italiano da Milena SanfilippoÈ un soleggiato mattino di primavera nei boschi dell'Oregon, e sto prestando servizio come volontario per costruire i sentieri insieme al mio compagno Biff. Lui è a pochi passi da me, quando d'improvviso mi rendo conto che è giunto il momento di fargli quelle domande rimaste sospese tra noi per mesi."Ehi, Biff, facciamo un bambino?" Silenzio. Si gira e vedo che se la ride. "È l'idea più stupida che tu abbia mai avuto. No, non lo voglio un bambino".In sua difesa, c'è da dire che avevamo già un bel po' da fare. Entrambi eravamo già genitori. A un anno dall'inizio della nostra relazione, sua sorella non ha potuto più occuparsi dei figli chevenuti a vivere con noi per un breve periodo. Quel breve periodo ...