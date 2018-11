Nomura rassicura i fan | lo sviluppo di Final Fantasy 7 Remake sta procedendo bene

eurogamer

(Di venerdì 16 novembre 2018) In occasione di un'intervista con Famutsu,hato tutti gli appassionati della fortunata saga Square Enix che lodell'attesodel settimo capitolo sta, riporta Siliconera.Come possiamo vedere infatti, quando Famitsu ha chiesto ase aveva qualcosa da dire, egli ha dichiarato: "C'è stata della disinformazione suldi7 in alcune parti della rete, quindi ho voluto ritoccare un po' l'argomento. Lodiprocede, voglio aggiungere che attualmente la nostra priorità è Kingdom Hearts 3, per cui dopo di lui verrà il turno di, non avete di che preoccuparvi".I dubbi sull'avanzamento dei lavori sono dopotutto sono leciti, visto e considerato quanto successo con FF 15 e l'annullamento dei DLC previsti per il 2019. Non si sono inoltre avute notizie di FF 7per ...