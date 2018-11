No Salvini day | uova e petardi vicino al consolato Usa di Milano in solidarietà a

Milano - è il 'No Salvini day' : bruciate le bandiere di Lega e M5S : Centinaia di studenti sono scesi in piazza a Milano e hanno dato alle fiamme le bandiere dei partiti al governo, Lega e Movimento 5 Stelle. Il corteo, ribattezzato 'No Salvini day' è stato organizzato ...

Istruzione - migliaia di studenti in piazza contro il governo : “Siamo stanchi dei tagli”. E a Milano è “No Salvini day” : Da Milano a Roma, fino a Napoli. Sono migliaia gli studenti che questa mattina sono scesi in piazza per manifestare contro il governo. La protesta, organizzata dalla Rete della Conoscenza, dall’Unione degli studenti e Link per reclamare più investimenti per l’Istruzione, coinvolge fino a domani oltre 70 città italiane. “Dopo il nostro incontro con Di Maio del 26 ottobre, abbiamo visto una manovra di bilancio che prevede tagli ...

