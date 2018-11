No a padre e madre sui documenti Anche Anci e i 5S bocciano Salvini Appendino ' Sarebbe

Carta di identità : Garante della privacy boccia 'padre' e 'madre' - Salvini si ribella : A questa visione del mondo si contrappone quella del Garante della privacy che ha motivato la sua decisione parlando di "profili di criticità", per quanto riguarda la protezione dei dati personali, ...

Carta d’identità - il Garante della Privacy dice no alle diciture “padre” e “madre” : Matteo Salvini continua a portare avanti la sua proposta di inserire sulla Carta d'identità dei minori le diciture "padre e madre". Ora è arrivato il parere del Garante per la Pivacy, che ha bocciato il progetto del vicepresidente del Consiglio per "profili di criticità". Il ministro dell'Interno: "Andiamo avanti".Continua a leggere

Il Garante della privacy boccia Salvini sulla reintroduzione di padre e madre sulla carta d'identità : Parere negativo del Garante per la privacy sulla sostituzione dell'indicazione di 'genitore 1' e 'genitore 2' con 'padre' e 'madre' nei moduli per il rilascio della carta di identità elettronica per i figli minorenni. A sollevare la questione era stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il Viminale si era poi rivolto all'Autorità perché si pronunciasse sullo schema di decreto destinato a riformare la modulistica. Con ...

Carta d’identità - Garante Privacy boccia il ripristino di “padre” e “madre” annunciato da Salvini. Lui : “Si va avanti” : Il Garante della Privacy ha bocciato il ritorno all’indicazione di “padre” e “madre” al posto di “genitore 1 e 2” nei moduli per il rilascio della Carta d’identità elettronica per i figli minorenni. Era stato il ministro dell’Interno Matteo Salvini ad annunciare di aver dato disposizione agli uffici del Viminale di modificare la modulistica ripristinando la vecchia dicitura che specifica il ...

