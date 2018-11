New York | tempesta di neve fa almeno 8 morti | 400 mila persone al buio

New York paralizzata : 8 morti per una tempesta di neve : Una bufera di neve ha mandato in tilt New York , ma anche tutta la parte orientale e il midwest degli Stati Uniti. La tempesta ha provocato almeno 8 vittime , soprattutto a causa di incidenti stradali,...

Topolino compie 90 anni e festeggia con una mostra immersiva a New York : Dall'8 novembre 2018 al 10 febbraio 2019, a New York una mostra per festeggiare i 90 anni del topo più famoso al mondo. 'Mickey: The True Original Exhibition' è una mostra pop-up di arte immersiva, un ...

New York : in acquisto Eog Resources : Prepotente rialzo per Eog Resources , che mostra una salita bruciante del 3,04% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa ...

New York : Ralph Lauren in forte discesa : Retrocede molto la maison statunitense , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,35%. Lo scenario su base settimanale di Ralph Lauren rileva un allentamento della curva rispetto alla ...

New York : amplia il rialzo Universal Health Serv : Brillante rialzo per Universal Health Serv , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,40%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Universal Health Serv evidenzia un ...

New York : in calo Sotheby's : Si muove verso il basso la casa d'aste del Regno Unito , con una flessione dell'1,90%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Usa - tempesta di neve in 16 Stati : 8 morti. Per New York è la più violenta di novembre dal 1938 : Otto morti, 389mila persone rimaste senza luce e 1800 voli cancellati. Una pesante tempesta si è abbattuta sugli Stati Uniti, nel Midwest, coinvolgendo ben 16 Stati e provocando caos da sud a nord. Accompagnata anche da ghiaccio e vento gelido, la precipitazione ha colpito in particolare la città di New York. Secondo quando riferisce la Nbs quella che ha colpito la Grande Mela è la tempesta di neve più violenta registrata a ...

New York : accelera Sempra Energy : Prepotente rialzo per Sempra Energy , che mostra una salita bruciante del 3,36% sui valori precedenti. Il trend di Sempra Energy mostra un andamento in sintonia con quello dello S&P-500 . Questa ...

New York : in acquisto Coty : Brillante rialzo per Coty , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,17%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'...

Male Michael Kors sul mercato azionario di New York : Pressione sull' azienda che produce accessori e abbigliamento di lusso , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,92%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice ...

New York : tempesta di neve fa almeno 8 morti - 400mila persone senza luce : Municipio travolto dalle critiche per la cattiva gestione dell'emergenza, ma nella Grande Mela non cadeva così tanta neve a novembre dagli anni Trenta. La perturbazione sta attraversando Arkansas, Missouri, Illinois, Ohio, Kentucky, aree della Virginia e il nordovest del North Carolina.Continua a leggere