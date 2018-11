New York | accelera Sempra Energy

New York : in acquisto Coty : Brillante rialzo per Coty , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,17%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'...

Male Michael Kors sul mercato azionario di New York : Pressione sull' azienda che produce accessori e abbigliamento di lusso , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,92%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice ...

Tempesta di neve a New York : 8 morti - città paralizzata per ore - : Le vittime causate da incidenti stradali: le strade ghiacciate sono diventate delle trappole. Caos generale a New York ferma per ore a causa del traffico, bloccati anche treni e autobus

Tempesta di neve a New York : otto le vittime : Una tremenda Tempesta di neve ha colpito l'area orientale degli Usa ed ha provocato la morte di otto persone, coinvolte per la maggior parte in incidenti stradali. La città di New York è rimasta paralizzata per ore: sono 390mila le persone rimaste senza luce e migliaia sono stati i voli cancellati o ritardati. Solo i tre aeroporti di New York, Jfk, Newark e La Guardia, hanno cancellato 1.800 voli mentre sono state 4.600 le partenze in ritardo a ...

Ondata di gelo negli USA : prima neve a New York - disagi e incidenti : Un'Ondata di freddo piuttosto intensa per il periodo ha interessato nelle ultime ore la East Coast americana e l'area di New York, dove è caduta la prima neve della stagione. Nella "Grande Mela"...

È arrivata la neve a New York : Ne sono caduti fino a 15 centimetri che hanno reso le strade bianche, scivolose e comunque piene di bici e gente in giro

"Dalle balere a New York Stavolta porto sul palco la mia vita da testarda" : La scena ebbe qualcosa di profetico. 'Era il 55, avevo 15 anni. Alla radio Claudio Villa vinceva a Sanremo con Buongiorno tristezza. Saltai in piedi su una sedia, urlando come una pazza, e mamma Elsa ...

Prudente la Borsa di New York : Si muove con cautela la Borsa di Wall Street. Il Dow Jones , mostra una variazione pari a -0,2% mentre, al contrario, lieve aumento per lo S&P-500 , che si porta a 2.707,03 punti. In frazionale ...

Crolla a New York Ralph Lauren : Pressione sulla maison statunitense , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,49%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...

New York : rally per Arista Networks : Brilla Arista Networks , che passa di mano con un aumento del 3,99%. L'andamento di Arista Networks nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...