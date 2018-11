Nero a metà | Claudio Amendola a Blogo | Strumentalizzeranno la serie | ma non mi

Nero a metà è il nuovo crime di Rai1 tra diritti civili e casi da risolvere : in conferenza stampa frecciatina al nuovo Governo? : Nero a metà è stata presentata oggi ufficialmente in conferenza stampa. Claudio Amendola è il protagonista di un nuovo crime che andrà in onda al lunedì, dal 19 novembre, su Rai1, prendendo il posto de I Bastardi di Pizzofalcone 2. La fiction promette già scintille e, sicuramente, successo negli ascolti e tocca delle corde davvero fondamentali in questo periodo storico tanto che un giornalista presente in conferenza stampa chiede subito se Nero ...

Nero a metà : anticipazioni e conferenza stampa : Nero a metà è la risposta di Rai 1 al crime: con protagonista Claudio Amendola, l’emittente pubblica mira a sottolineare uno dei generi più amati dal pubblico italiano. Alcune anticipazioni di Nero a metà sono state rilasciate durante la conferenza stampa che si è tenuta oggi, al cospetto dell’attore e di parte del direttivo Rai. Nero a metà riporta in Rai Claudio Amendola Siamo già informati sulle caratteristiche principali del ...

Nero a metà - serie tv Rai1 con Claudio Amendola : conferenza stampa in diretta : Sta per iniziare nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma la conferenza stampa di presentazione di Nero a metà, la serie tv con Claudio Amendola. Nel cast anche Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Sandra Ceccarelli, Alessia Barela Antonia Liskova, Angela Finocchiaro e Roberto Citran. Regia di Marco Pontecorvo.Si tratta di una coproduzione Rai Fiction – Cattleya, in collaborazione ...

Ufficiale la data di messa in onda di Nero a Metà : Claudio Amendola tra luce e buio nella nuova fiction di Rai1 : Ufficiale la data di messa in onda di Nero a Metà, la nuova fiction di Rai1 con Claudio Amendola che andrà in onda nel prime time al lunedì sera prendendo il posto de I Bastardi di Pizzofalcone 2. Continua con successo il lunedì "crime" della rete ammiraglia Rai che riporterà in tv Claudio Amendola "con un personaggio carico di umanità e di umorismo" ovvero l’ispettore di polizia Carlo Guerrieri. Secondo quanto rivela la sinossi della serie ...

