Nero a metà | anticipazioni e conferenza stampa

Claudio Amendola ispettore in 'Nero a metà' - sei puntate da lunedì 19 novembre : ' Il mio personaggio è Carlo Guerrieri è un po' cinico a causa del suo passato, però con dei lati pieni di tenerezza. Abbiamo cercato di raccontare quell'indifferenza presente in ognuno di noi. La ...

Nero a metà : anticipazioni prima puntata del 19 novembre : anticipazioni Nero a metà del 19 novembre: Claudio Amendola è Guerrieri Il lunedì sera di Rai1 è pronto per tingersi di nuovo di giallo. Dopo il successo de I bastardi di Pizzofalcone 2 con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini, arriva sulla prima rete una nuova serie in sei puntate: Nero a metà. La fiction, con protagonista Claudio Amendola nei panni dell’ispettore di polizia Carlo Guerrieri, andrà in onda a partire da lunedì 19 ...

Nero a metà - serie tv Rai1 con Claudio Amendola : conferenza stampa in diretta : Sta per iniziare nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma la conferenza stampa di presentazione di Nero a metà, la serie tv con Claudio Amendola. Nel cast anche Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Sandra Ceccarelli, Alessia Barela Antonia Liskova, Angela Finocchiaro e Roberto Citran. Regia di Marco Pontecorvo.Si tratta di una coproduzione Rai Fiction – Cattleya, in collaborazione ...

Fiction Nero A METÀ con Claudio Amendola : cast - trama - anticipazioni : Dopo la conclusione “col botto” de I bastardi di Pizzofalcone 2, lunedì 19 novembre inizia su Rai 1 una nuova produzione già attesissima e molto pubblicizzata: NERO a METÀ, di cui stiamo vedendo i promo già da settimane. Si tratta di una Fiction poliziesca ma con il tema dell’integrazione sullo sfondo), che vedrà protagonista Claudio Amendola con il giovane attore Miguel Gobbo Diaz. NERO A METÀ, anticipazioni prima puntata di ...

Nero a metà - in tv su Rai 1 da lunedì : nel cast Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz : lunedì, 19 novembre, andrà in onda su Rai 1, in prima serata tv, alle ore 21:25 circa, la prima puntata della nuova serie Nero a metà. La fiction raccoglie il testimone de I bastardi di Pizzofalcone ed è un format poliziesco che ha come protagonisti gli attori Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. Co-prodotta da Rai Fiction – Cattleya e Netflix, questa nuova serialità della Rai ha come regista Marco Pontecorvo e andrà in onda per sei puntate per ...

Nero a metà con Claudio Amendola : cast e numero puntate : Nero a metà: quando andrà in onda la nuova fiction di Rai Uno? Nei primi mesi della nuova programmazione Rai abbiamo visto molte seconde stagioni. A parte Una vita promessa, che ha visto protagonista l’attrice Luisa Ranieri, abbiamo visto il seguito di molte serie televisive di successo. A breve arriverà una novità, si tratta della […] L'articolo Nero a metà con Claudio Amendola: cast e numero puntate proviene da Gossip e Tv.

Claudio Amendola in Nero a metà prende il posto de I Bastardi di Pizzofalcone 2 : i dettagli sul suo personaggio : Claudio Amendola è pronto a prendere il posto di Lojacono e i suoi Bastardi proprio da lunedì 19 novembre. Dopo il finale de I Bastardi di Pizzofalcone 2 andato in onda ieri sera, dalla prossima settimana il prime time di Rai1 lancerà Nero a metà la nuova fiction di Claudio Amendola che torna in tv dopo I Cesaroni. Per l'attore sarà una vera e propria del nove e non solo per gli ottimi ascolti registrati da Alessandro Gassman e il cast della ...

Nero a Metà : la Fiction con Claudio Amendola sulla Tolleranza e Diversità! : Molto presto sul piccolo schermo la Rai manderà in onda la Fiction poliziesca Nero a Metà con protagonisti Claudio Amendola e Fortunato Cellino. Il cast e la trama lasciano intendere che la serie televisiva sarà una delle rivelazioni di questa nuova stagione televisiva! Presentato il promo per la Fiction Nero a Metà prossimamente in onda sulle reti Rai che vedrà Claudio Amendola protagonista della commedia poliziesca diretta da Marco ...

Ufficiale la data di messa in onda di Nero a Metà : Claudio Amendola tra luce e buio nella nuova fiction di Rai1 : Ufficiale la data di messa in onda di Nero a Metà, la nuova fiction di Rai1 con Claudio Amendola che andrà in onda nel prime time al lunedì sera prendendo il posto de I Bastardi di Pizzofalcone 2. Continua con successo il lunedì "crime" della rete ammiraglia Rai che riporterà in tv Claudio Amendola "con un personaggio carico di umanità e di umorismo" ovvero l’ispettore di polizia Carlo Guerrieri. Secondo quanto rivela la sinossi della serie ...

Nero a metà con Claudio Amendola su Rai Uno : trama e quando va in onda : Di cosa parla Nero a metà fiction con Claudio Amendola su Rai Uno Si intitola Nerò a metà la nuova fiction con Claudio Amendola. Dopo I Cesaroni, il celebre attore torna sul piccolo schermo protagonista della nuova serie diretta da Marco Pontecorvo. L’attore sarà dunque tra i grandi protagonisti dell’autunno di Rai Uno con un nuovo […] L'articolo Nero a metà con Claudio Amendola su Rai Uno: trama e quando va in onda proviene da ...

Primo promo per Nero a Metà : la fiction di Rai1 con Claudio Amendola pronta per la messa in onda? : Primo promo per Nero a Metà la nuova fiction di Rai1 che vedrà Claudio Amendola protagonista nel prime time nelle prossime settimane. La televisione pubblica sembra ormai pronta ad andare all'attacco sera dopo sera tra show e fiction conquistando la guerra degli ascolti e non temendo più confronti. Tra le offerte di quest'inverno c'è anche la nuova commedia poliziesca diretta da Marco Pontercorvo e che segna il ritorno di Claudio Amendola in ...