Nella notte il taglio e la rimozione della trave lesionata

Corona e Nina Moric - una dedica Nella notte sorprende (ma non manca la polemica) : La dedica di Fabrizio Corona che sorprende il Web dopo l’affido congiunto di Carlos A prescindere da ciò che si possa pensare su Fabrizio Corona , Nina Moric e il figlio Carlos è sempre una gioia vedere una famiglia riunita dopo le tante vicissitudini negative che ha vissuto. A sottolineare la felicità che si prova è […] L'articolo Corona e Nina Moric , una dedica nella notte sorprende (ma non manca la polemica) proviene da Gossip e Tv.

Torino - sette autobus in fiamme Nella notte. Fermato un uomo : “Non mi facevano salire senza biglietto” : sette autobus dell’azienda di trasporti Gtt sono bruciati nel parcheggio della stazione ferroviaria di Ciriè, nel torinese. Le fiamme sono partite da un mezzo e si sono sparse agli altri, sembra che si siano propagate da una ruota. Un uomo , Fermato dai carabinieri, ha confessato di essere il responsabile dell’accaduto. Si tratta di un 50enne, senza fissa dimora. Ai militari che lo hanno ascoltato, ha detto di averlo fatto perché non gli ...

Palermo - dramma Nella notte : a fuoco appartamento - 69enne muore nel sonno : L'uomo sorpreso le sonno dal rogo che si è sviluppato nella sua abitazione dove viveva da solo. L'allarme è stato lanciato dagli altri condomini del palazzo che hanno dovuto abbandonato in fretta e furia le proprie case in attesa che i vigili del fuoco spegnessero le fiamme. Per la vittima però non vi è stato scampo.Continua a leggere